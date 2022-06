Em 2022, celebra o 570º aniversário sobre o nascimento de Leonardo da Vinci, momento para Portugal receber uma experiência de arte imersiva com sessões a cada 15 minutos, numa sala com cerca de 150 m2, instalada na Praça Central, no Piso 0, do Centro Comercial Colombo. A exposição vai contemplar obras como o famoso desenho Homem Vitruviano, estudos de máquinas de guerra como A Catapulta e as emblemáticas pinturas Mona Lisa e A Dama com Arminho, entre muitos outros trabalhos reconhecidos mundialmente.

Com edição e produção artística do Art Media Studio, cujo trabalho foi adotado por alguns dos principais museus a nível mundial, como o Galleria Uffizi e a Galleria dell’ Accademia em Florença (Itália) ou o OCT Design Museum em Shenzhen (China), entre outros museus de renome, esta exposição marca a sua estreia em Portugal. O conceito e produção executiva ficou a cargo da State of the Art (SOTA), e conta com a parceria institucional do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.

“Leonardo da Vinci — Experiência de Arte Imersiva” é fruto do projeto de arquitetura do Diogo Aguiar Studio, um museu temporário que estará no epicentro da Praça do Centro Colombo, com cerca de seis metros de altura e mais de 700 m3, fazendo deste o maior volume já projetado neste espaço.

Esta exposição faz parte de A Arte Chegou ao Colombo, um projeto do centro que nasceu da vontade de divulgar, promover e democratizar a interação com a arte de forma gratuita e acessível a todos. As exposições deste projeto já foram visitadas por mais de um milhão de pessoas ao longo destes mais de dez anos.