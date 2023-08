Em Alvor, há um resort em regime tudo incluído que mudou para continuar igual

Estávamos em maio de 2019 quando começaram as surgir as primeiras notícias que davam conta de que estava prestes a abrir o maior resort tudo incluído do país, construído de raiz e pensar em famílias, em Alvor, no Algarve. Chamava-se Pestana Blue Alvor, um cinco estrelas, e ficava localizado precisamente numa zona onde este grupo tem um verdadeiro “bairro” hoteleiro, com diversas unidades.

Em dezembro de 2022, novidades surgem sobre este mesmo empreendimento. O resort iria começar uma nova vida, desta vez como Tivoli Alvor Algarve Resort, em 2023. Este é um ano importante para a marca Tivoli que comemorou recentemente 90 anos de presença em território nacional, com um dos hotéis mais emblemáticos da capital, o Tivoli Avenida.

Além de ser o quinto resort Tivoli no Algarve, trata-se da primeiro experiência em regime tudo incluído da marca, marcando a sua estreia em Alvor, uma das vilas mais pitorescas da região.

Da vida anterior ficou a estrutura, mas as diferenças ainda são algumas. No entanto, há algo que se mantém: a ideia de que estamos a chegar a um resort com vibe de Caraíbas. A receção é uma das mais bonitas e luminosas dentro do género, com uma série de welcome drinks, para ajudar a apaziguar a sede nos dias de maior calor.

Com um resort tão grande, distribuído ao longo de 112 mil m2, um dos serviços que enquanto hóspedes valorizamos é o facto de haver um serviço de transporte que nos leva (e às bagagens) para os respetivos blocos de quartos.

créditos: DR

Nos quartos, num total de 491, em que 56 são de categoria Premium Family com dois quartos independentes e 4 Suites Premium, as principais mudanças acontecem ao nível da decoração, com a incorporação de papel de parede e uma coffee station Nespresso à disposição. A essência mantém-se, com uma decoração simples e contemporânea.

Com um total de seis piscinas, uma interior, no spa, e cinco exteriores, a maior diferença é o facto de agora uma delas ser exclusiva para adultos, além das duas familiares e uma para crianças, com escorregas. É também junto a essa piscina que podemos encontrar o kids club, o Pluma Júnior, com atividades pensadas para crianças entre os quatro e os 12 anos e que inclui área de refeições, sala de jogos, parque infantil e minigolfe.

créditos: Divulgação

Pensando no público adolescente, e não só, o resort é dotado de um campo multifunções, que pode servir para futebol, basquetebol ou ténis e outro de padel. Há ainda animação garantida junto às piscinas principais onde não falta música ou as habituais aulas de grupo, durante o dia, e um programa de entretenimento à noite pensado para os adultos, antecedido de um momento de minidisco para os mais pequenos.

Apesar de o hotel não se encontrar na linha de praia, há um comboio turístico que faz a ligação e é de uso exclusivo dos hóspedes. No entanto, pode fazer o percurso a pé até às praias Três Irmãos e Prainha a cerca de 10 minutos.

Se for adepto das chamadas férias ativas, o resort tem um ginásio, no topo da unidade, onde se localiza o centro de bem-estar, com quatro salas de tratamento e circuito de spa, com sauna, jacuzzi e banho turco.

créditos: Divulgação

Sendo este um hotel direcionado para as famílias, o menu de spa tem opções a pensar tanto nos adultos, como nas crianças, com um programa direcionado às famílias, com preços que começam nos 48€. As crianças têm ainda um serviço de tranças (preço sob consulta), entre outros.

Focando nos adultos, há uma série de tratamentos, corporais de rosto ou rituais de massagem com a marca premium espanhola Natura Bissé, que também está presente em outras unidades do grupo.

Restaurantes para todos os gostos

Herdando os espaços de restauração que já existiam no resort, as opções gastronómicas continuam a estar garantidas em diferentes momentos do dia, em espaços que têm agora novos nomes.

O Essenze é considerado como o restaurante principal uma vez que é aquele onde acontecem as refeições principais – pequeno-almoço, almoço e jantar – sem necessidade de reserva prévia, que tem também uma simpática zona de esplanada.

créditos: Divulgação

A pensar na hora de jantar existem três restaurantes temáticos, disponíveis mediante marcação prévia. O Carosello é aquele com menu de inspiração italiana, onde as massas e as pizzas são os principais destaques, pedidos à carta, enquanto as entradas e sobremesas estão disponíveis em versão buffet.

Os apreciadores de pratos de carne têm a steakhouse Roastic com uma seleção de carnes grelhadas, enquanto o Mad Med tem uma influência mais mediterrânica, com ingredientes biológicos de alta e produtos locais, com destaque para o marisco.

As refeições mais ligeiras são garantidas no bar de apoio às piscinas, o Salty, com show cooking e que é também o espaço onde pode encontrar opções de lanche. No lado oposto, o Shore! Bar é o local para pedir cocktails entre outras bebidas e o local onde é garantida a animação noturna.

Regime tudo incluído em duas versões

O Tivoli Alvor é um resort cinco estrelas, o que já oferece um serviço diferenciado, mas dentro da sua oferta há duas opções: a versão standard e outra ainda mais exclusiva com um conjunto de serviços premium, com check in e check out em zona VIP, upgrade do minibar, pequeno-almoço em área reservada e uma massagem gratuita de 30 minutos, por adulto/estadia, em estadias com o mínimo de sete noites.

A grande inovação que o Tivoli Alvor traz é o facto de, em ambas as opções, é que a reserva de estadia não se limita ao hotel, dando acesso a uma experiência mais alargada, em reservas com o mínimo de sete noites.

Um dos miminhos é a oportunidade de os hóspedes terem acesso de um dia, por pessoa, a um dos parques temáticos – e outro programa habitual das férias no Algarve – entre Zoo Marine, Slide & Splash ou Zoo de Lagos.

Além disso, o resort oferece a possibilidade de jantar numa seleção de restaurantes locais como o Restinga Praia, na praia do Alvor, o Àbabuja, na Ribeira de Alvor, o Jardim das Oliveiras, em Monchique, T-Bone Steakhouse, em NH Marina Portimão. Há ainda a possibilidade de visitar o Sky Bar e o The One, no Tivoli Carvoeiro, ou no Tivoli Marina de Vilamoura no Pepper’s Steakhouse, Oregano e Purobeach. De salientar que as reservas estão incluídas na tarifa, mas sujeitas a disponibilidade, com um mínimo de 72 horas de antecedência.

Conclusão

Para aqueles que visitaram o resort na sua vida anterior, vão notar algumas diferenças. O serviço de toalhas funciona de uma forma muito mais eficaz, o facto de haver máquina de café nos quartos faz a diferença e a piscina exclusiva para adultos seduz um público adepto do tudo incluído, mas que não viaje necessariamente em família. No geral, a sensação que se tem é que o hotel mudou, para continuar igual: oferecer um serviço de luxo em regime tudo incluído.

As tarifas no Tivoli Alvor Algarve Resort começam em 250€ para um quarto Deluxe, com tudo incluído para dois adultos e uma criança até 12 anos.

O SAPO Lifestyle esteve no Tivoli Alvor Algarve Resort a convite do hotel.