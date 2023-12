Este veículo temático foi decorado a preceito pelos alunos do 1.º Ciclo da Escola Básica do Bom Sucesso, no Porto. Também as crianças mais pequenas, do pré-escolar, contribuíram para esta iniciativa com a pintura de postais que serão distribuídos, ao longo do mês, a muitos dos passageiros.

Além dos desenhos de cores vibrantes e das luzes que se veem nas janelas, as surpresas não ficam por aqui e aqueles que viajarem no Elétrico de Natal poderão assistir a momentos muito divertidos promovidos pelo Serviço Educativo do Museu do Carro Elétrico.

As linhas 1 e 18 dos elétricos históricos funcionam nos seguintes horários: A Linha 1 (Infante-Passeio Alegre) inicia no Infante, às 9h00. A última viagem com partida do Passeio Alegre realiza-se pelas 20h10 e recolhe a Massarelos às 20h45. A Linha 18 (Clérigos-Passeio Alegre) arranca dos Clérigos às 9h45 e faz a última viagem do dia pelas 18h45.

O título Bilhete de Bordo pode ser adquirido junto do guarda-freio, nas seguintes modalidades de pagamento: dinheiro, multibanco ou MB WAY.