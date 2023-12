Era para ter acontecido em Lisboa primeiro, mas o mau tempo, de quinta-feira, 30 de novembro, trocou as voltas à agenda há muito definida. Mudaram-se os planos para o dia seguinte, 1 de dezembro, mantendo toda a festa que estava preparada, incluindo o concerto da dupla de irmãos, Anjos, a par do acender das luzes de Natal da capital.

A iluminação oficial da árvore de Natal, que se encontra no Terreiro do Paço, com cerca de 30 metros, levou milhares para presenciarem o momento, que contou ainda com um discurso de Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e o lançamento de fogo de artíficio. Veja o vídeo do momento (a partir do minuto 3:50).

"As iluminações de Natal nas ruas de Lisboa totalizam mais de 190 km de luz, o equivalente a cerca de 20 voltas à cidade e estão espalhadas por 60 locais, entre praças, ruas e avenidas, num total de 7300 motivos", avança a Câmara Municipal na sua página de Faccebook, acrescentando ainda que "este ano a cidade está iluminada com cerca dois milhões de lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, permitindo uma poupança energética na ordem dos 80%".

O dia de sexta também ficou marcado pela inauguração do Wonderland Lisboa, feira de Natal que nos últimos anos tem abrilhantado o Parque Eduardo VII.

Pelo Porto, o primeiro dia do mês de dezembro já tinha sido o eleito para dar início às comemorações de Natal.

"A icónica árvore na Avenida dos Aliados voltou a brilhar", anunciou a Câmara Municipal do Porto, no seu perfil oficial de Instagram.

O dia contou ainda com um concerto de Diogo Piçarra, na Avenida dos Aliados.

