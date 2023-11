A Avenida dos Aliados volta a ser o palco dos grandes concertos deste Natal no Porto. Recuperando a tradição pré-pandemia, a iluminação da Árvore de Natal, montada na Praça do General Humberto Delgado, está agendada para o dia 1 de dezembro, num momento que será celebrado com o concerto de Diogo Piçarra, a partir das 18h00. Para além do palco nos Aliados, a animação desloca-se para a Cordoaria, com um Mercado de Natal para todos os gostos, animação itinerante, um carrossel parisiense e o regresso da pista de gelo ao Largo do Amor de Perdição.

O palco colocado nos Aliados receberá ainda uma panóplia de sons e artistas que prometem tornar este Natal ainda mais diverso e multicultural.

No dia 9 de dezembro, às 18h00, o músico alentejano Buba Espinho junta-se aos Bandidos do Cante para um concerto que percorre o último disco do músico. O concerto acontece num momento especial, quando passam nove anos desde que o cante alentejano foi considerado Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Uma semana depois, o palco dos Aliados acolhe “A Filarmónica no Natal no Porto”, um encontro agendado novamente para as 18h00, que contará com os clássicos da época executados pela Banda Marcial da Foz em colaboração com os alumni e atuais alunos da Universidade do Porto, sob a direção do maestro Manuel da Costa.

Uma semana depois, o projeto municipal Desporto no Bairro, que assinalou a sua quarta edição este ano, promete um encontro com a cultura urbana, num espetáculo que conta com momentos de breaking, street basket, surf e skate, numa performance com coreografia do atleta Max Oliveira. A apresentação decorre às 21h00.

A fechar os grandes concertos nos Aliados, a 23 de dezembro, decorre o momento mais mágico deste Natal na cidade: a cantora Sofia Escobar, vimaranense que extravasou fronteiras e é hoje uma das vozes nacionais mais requisitadas para espetáculos musicais a nível internacional, junta-se à Orquestra Juvenil da Bonjóia numa apresentação inédita. O concerto inicia às 18h00 e promete os grandes temas desta época por uma das melhores vozes nacionais.

Pista de gelo e mercado de Natal na Cordoaria

Para além da Avenida dos Aliados, grande parte da programação desta época festiva concentra-se no Jardim da Cordoaria, que se transforma num “Bosque Encantado”. Aquele espaço irá acolher o habitual Mercado de Natal, com propostas diversas e excelentes presentes para os mais próximos.

O espaço acolherá ainda um conjunto de propostas itinerantes, que prometem contagiar com a magia do Natal todos aqueles que se juntarem no local. Há figuras de grandes dimensões, grupos que prometem dar mais cor e ritmo a esta época, oficinas para toda a família e uma oferta diversa de espetáculos de teatro, dança, música, circo e exposições, entre muitos outros.

Um dos destaques vai para o regresso da pista de gelo, que ficará instalada no Largo do Amor de Perdição e que fará as delícias de todos os curiosos, mais ou menos experientes. A utilização será gratuita, assim como o carrossel parisiense, que se irá erguer junto ao Mercado de Natal e promete transportar público para memórias de outros tempos.

O Natal estende-se ainda ao Mercado do Bolhão, reaberto desde setembro de 2022 após obras de requalificação, com propostas que aproximam ainda mais as pessoas do centenário equipamento municipal, criando momentos de pura magia entre produtos tradicionais e fruta da época.

Os mercados de rua da cidade também se vestem de Natal, com produtos alusivos à época e com muitas surpresas.

Um dos espaços que mais curiosidade suscitará será a Casa do Pai Natal em pleno centro da Cordoaria, que receberá os pedidos de última hora dos mais pequenos. O velhinho das barbas brancas estará lá todos os dias.