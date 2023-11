Trata-se de um momento que, de acordo com a instituição organizadora, a Associação VilacomVida, “será imperdível, com artistas nacionais que prometem cantar com o coração: Frankie Chavez, João Gil, Latte, Nena, Pedro Vaz, Tiago Bettencourt juntam-se a este concerto solidário para interpretar temas de Natal”. Ainda na voz da mesma entidade, “mais surpresas se perfilam em breve” neste concerto com apresentação de Fernanda Freitas e José Figueiras.

“A totalidade da receita do concerto reverte para formação e emprego de jovens-adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento nos Cafés Joyeux, dando-lhes a oportunidade de uma vida mais autónoma, realizada e feliz”, adianta a VilacomVida.

Sublinhe-se que a VilacomVida é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, fundada em 2016 por um grupo de pais de crianças e jovens com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento (DID) nomeadamente Trissomia 21, Perturbações do Espetro do Autismo, entre outras. “Acreditamos que pessoas com DID, desde que tenham condições e oportunidades, são capazes de desenvolver talentos e competências que lhes permitem estar incluídos na sociedade, terem um emprego, uma vida feliz e autónoma”, lemos no site da referida entidade.

No que respeita ao Café Joyeux, a primeira família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos sob esta chancela nasceu em França em 2017. A marca Joyeux chegou a Portugal em 2021 através da Associação VilacomVida. Depois de uma primeira avaliação, os colaboradores Joyeux recebem formação por parte de uma equipa especializada de Recursos Humanos, terapeutas ocupacionais, mestres de culinária e de tutores experientes na área da restauração. Após um período inicial de formação, muitos colaboradores Joyeux integram os Cafés Joyeux com um contrato de trabalho sem termo. Em Portugal os Cafés Joyeux localizam-se em São Bento, Ageas e Cascais.

Os bilhetes para o Concerto Solidário Natal Joyeux podem ser adquiridos na ticketline e orçam os 20 euros (adulto), 10 euros (criança dos quatro aos 12 anos). O pack família custa 50 euros (quatro pessoas). Já o pack empresa orça os 60 euros (quatro pessoas).