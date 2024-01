A Irmandade dos Clérigos contratou à SPAL, Sociedade de Porcelanas de Alcobaça, um coffee set composto por duas chávenas de café “Kandinsky”, numa homenagem ao génio do abstracionismo da primeira metade do século XX. Nas chávenas encontram-se duas das pinturas originais que podem ser vistas no Museu dos Clérigos, no Porto, na exposição “Kandinsky, Obras Perdidas da Bauhaus”.

O pressuposto da criação destas peças é permitir que todos os que admiram as obras realizadas em 1922 por Wassily Kandinsky levem consigo um pouco da arte do génio russo nascido no século XIX.

Produzidas em porcelana, as chávenas de café “Kandinsky” serão uma forma de perpetuar no tempo as obras do artista que lhes dá nome.

O coffee set está à venda na loja do Museu dos Clérigos e no site oficial.