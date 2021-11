Criado como um espaço de partilha com dois ingredientes especiais - o auto-conhecimento e a alimentação - o LAB do Therapist está de regresso com uma nova roupagem, mas com a mesma missão de sempre: educar e inspirar quem visita o restaurante funcional no Lx Factory e em Alvalade a ter hábitos mais positivos, utilizando imagens, sabores e experiências para atingir o bem-estar físico e mental.

Fruto do desejo de Joana Teixeira, fundadora do Therapist, Amábile Kolenda e Marina Stefanello, fundadoras da Una Create, de levar o conhecimento sobre um estilo de vida mais saudável e consciente a mais pessoas, surge agora o novo Lab by Una, uma parceria entre os dois projetos que partilham também o mesmo espaço em Alvalade, na Rua José D’Esaguy 11C.

Como explica Joana Teixeira, fundadora do restaurante funcional, o Lab by Una é um espaço de partilha, experiências e conhecimento para uma vida mais consciente e feliz, através da conexão entre pessoas, marcas, empresas e profissionais com valores semelhantes, sempre com o bem-estar fisico e emocional como objetivo final.

Seguindo a pegada e missão do Therapist, o Lab by Una irá propor diversos workshops, talks, consultadoria gastronómica, sessões de coaching alimentar individuais e em grupo, pop up dinners e eventos corporate.

Cada atividade proposta terá como objetivo inspirar as pessoas a terem uma relação saudável e consciente consigo mesmas através da alimentação e de um estilo de vida mais sustentável, tanto a nível emocional como físico.

Para novembro, o Lab by Una irá propor diversos workshops práticos, onde a alimentação saudável e consciente se junta à criatividade:

06/11 - Workshop Vegan

Lanches saudáveis com Amábile Kolenda

Das 10h às 14h, no espaço da Una Create, em Alvalade

09/11 - Pocket Workshop The Therapist Lab by Una

Pão vegan e gluten free com Amábile Kolenda

Das 19h às 20h30, no Therapist do Lx Factory

09/11 - Pocket Workshop The Therapist Lab by Una

Trufas vegan, proteicas e funcionais com Amábile Kolenda

Das 19h às 20h30, no Therapist do Lx Factory

20/11 - Workshop Vegan

Sobremesas saudáveis e gluten free com Amábile Kolenda

Das 10h às 14h, no espaço da Una Create, em Alvalada

As inscrições para os workshops Therapist Lab by Una já se encontram abertas, e podem ser realizadas através do e-mail contact.unacreate@gmail.com.