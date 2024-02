No final de janeiro, o 8 Marvila adicionou 12 novas lojas ao seu portefólio que, pela sua diversidade, vieram enriquecer este projeto comercial e cultural independente que abriu portas em 2023. Localizado na zona de Marvila, neste espaço de 22 mil metros quadrados os visitantes vão poder encontrar de tudo um pouco: gastronomia, vinicultura, roupa em segunda mão, decoração e ainda uma zona inteiramente dedicada ao desporto.

A Black Mamba é uma loja de roupa de segunda mão criada pela jovem empreendedora Carlota Capitão de Sousa. O projeto integra-se na filosofia de reutilização e sustentabilidade do 8 Marvila, que foi erguido através do reaproveitamento do entulho dos antigosArmazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca. A Anomaly é a segunda loja de roupa deste tipo, instalada no interior de uma das adegas de vinho, sendo a primeira loja de Joana Matos, com uma curadoria dedicada a marcas vintage.

Os espaços verdes espalhados ao longo deste estabelecimento comercial são da autoria da Planta Livre, que inaugura a sua primeira loja física. Reconhecida pelos seus viveiros próprios, esta empresa familiar criada em 2006 por Armindo Gonçalves e Augusto Gonçalves tem como foco principal a produção e venda de plantas ornamentais e substratos. A loja de decoração e design Napo Runa, do autor com o mesmo nome, também espalhou algumas das peças de grande dimensão pelos diversos ambientes do 8 Marvila.

Como não podia deixa de ser, o renascimento dos icónicos armazéns de vinho de Marvila também têm um espaço dedicado à vinicultura, onde se destaca a Cuba nº160, uma loja com uma variedade de marcas de vinho escolhidas pelo projeto Boca a Boca. Já o Bar à Boca do Mato, integrado no Restaurante O Mato, é o novo bar da praça central do 8 Marvila. Por fim, ainda na gastronomia, destaque para a abertura da Scoop n Dough, os célebres donuts e gelados artesanais dos irmãos Darchite e Jimite Kantelal.

Nas adegas de vinho, que delimitam os espaços comerciais que neste momento estão com ocupação máxima, abriram ainda mais três novidades: a loja de design RO Archive Design; um espaço dedicado aos amplificadores e sistemas de som da Marshall, que apresenta um showroom da emblemática marca britânica; e o The Cosmic Collective, de Juliana Torres, que promete uma experiência holística com várias terapias e tratamentos alternativos.

Destacam-se ainda as iniciativas de empreendedores independentes que decidiram, pela primeira vez, abrir um negócio próprio. A Galeria de Arte Luísa Pereira da Fonseca - criada pela trineta do fundador dos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca - é simultaneamente uma estreia e um regresso a casa. Aqui a jovem artista plástica apresenta as suas obras dentro de uma antiga adega de vinho, sendo um reflexo do próprio 8 Marvila - do vinho à arte, do passado ao presente.

Por fim, este espaço independente em Lisboa anuncia a abertura de oito campos de padel e um campo de pickleball, sendo que este se destaca por ser o primeiro campo coberto de pickleball em Lisboa. Esta modalidade, que combina elementos de ténis, badminton e ténis de mesa, é uma nova tendência mundial do desporto de raquetes. O Nave Padel tem uma entrada própria, no final da Rua do Açúcar, antes da Praça David Leandro da Silva.

O 8 Marvila está localizado na Praça David Leandro da Silva 8, em Marvila.