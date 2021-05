É já no dia 22 de maio, sábado, que os workshops regressam à Banema Studio no Porto, a concept store sita no número 123 da Rua Adolfo Casais Monteiro.

No fim de semana que se avizinha, e a par das Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, a loja portuense irá receber não só as Oficinas de Iniciação ao Macramé (às 10h) e de Cestaria Têxtil (às 15h), com Vasco Águas (aka Barbudo Aborrecido) e Maria Pratas, respetivamente, como também a apresentação do livro Portugal Art de Vivre et Création (das 14h às 16h), com a presença do autor, o jornalista Sérgio da Silva.

A programação, em permanente atualização, não fica por aqui. No dia 29 de maio, é a vez da loja da Rua Coelho da Rocha 27C, em Lisboa, se juntar ao calendário de atividades culturais da Banema Studio acolhendo, pela primeira vez, a Oficina de Cestaria Têxtil (às 15h) com a artista Maria Pratas.

Em simultâneo, o espaço no Porto recebe, também pela primeira vez, o designer Daniel Bacelar Pereira, com 3 sessões de Ro-Da | A Pottery Experience.

As lojas Banema Studio Porto e Lisboa prometem atividades regulares até ao final de junho, com workshops nas mais diversas áreas artísticas, do têxtil à olaria e ao spoon carving.

Toda a programação, horários, preços e forma de inscrição pode ser consultada no site da loja.