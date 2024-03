A Eames Plastic Chair, considerada um ícone do mobiliário e produzida pela marca suiça Vitra, chega agora ao mercado numa versão mais sustentável e reciclável.

Seguindo o exemplo da Eames Shell Chair, este objeto decorativo vai incorporar novos materiais mais sustentáveis ao trocar o plástico tradicional por plástico reciclado nos seus assentos.

"A partir de 2024, os assentos das Eames Plastic Chairs serão feitos com plástico reciclado proveniente de um processo de reciclagem doméstico, especificamente de embalagens usadas, obtido através do programa de recolha de lixo existente na Alemanha designado por 'Gelber Sack' ", pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

A introdução deste material reciclado vai dar origem a uma ligera alteração na designação deste produto, que agora será comercializado como Eames Plastic Chairs RE, e alterações ao nível das cores comercializadas pela Vitra, com o branco algodão, o limão e o esmeralda a destacarem-se entre as novidades.

“Os nossos avós, Charles e Ray Eames, aplaudiriam o foco atual na sustentabilidade, mas sabiam que não podiam antecipar todos os aspetos de todos os tópicos. Em vez disso, assumimos o papel de determinar a autenticidade e o valor de futuras alterações e novos materiais com a ajuda da Vitra”, adianta Eames Demetrios.

Recorde-se que as Plastic Chairs foram desenhadas pela dupla de designers Charles e Ray Eames, chegaram ao mercado na década de 1950 pela mão da Vitra e foram as primeiras cadeiras de plástico produzidas em massa na história do mobiliário.

