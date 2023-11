Especializada em promover noites de cinema em rooftops na capital, a Cine Society leva a magia do Natal aos jardins do Sheraton Cascais, com a transmissão de um clássico que marcou as novas gerações – “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Baseado numa saga de sete livros de J. K. Rowling, o filme incentiva à imaginação e conta a história do feiticeiro Harry, que descobre os seus poderes extraordinários e desvenda os segredos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

A sessão de cinema outdoor está marcada para as 17h00 e é aberta a hóspedes e clientes externos. É recomendável o uso de roupa quente e chegar mais cedo para desfrutar de uma bebida de Natal ou de uma refeição no Restaurante Glass Terrace.

Para participar nesta sessão de cinema é necessário comprar bilhete, através deste link com um custo de 13,9 euros por pessoa. A experiência fica completa com a venda de bebidas, pipocas, gomas e batatas fritas aos espectadores que gostam de petiscar enquanto assistem ao filme.