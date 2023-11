Mercado de Natal no Yotel Porto com muitas sugestões de prendas e workshops

O Mercado de Natal do Yotel Porto é dedicado a toda a família e convida miúdos e graúdos a participar em diversas atividades e a “pôr as mãos na massa”. Durante os três dias, será possível tirar fotografias com o Pai Natal num cenário mágico; fazer cartões de Natal numa estação dedicada, para enviar para os familiares que estão longe; comprar presentes nas bancas do “Mercado Feito por Elas” - organizado por mulheres e que agrega moda, música, arte e gastronomia – e comprar as tradicionais iguarias de Natal na Barraquinha do Chef.

A chegada do Pai Natal está prevista para o dia 1 de dezembro, pelas 14h00, e depois segue-se um workshop de cookies com o chef Pedro Canha, às 15h00, e um debate sobre solidariedade pelas 17h00, que vai contar com a participação dos responsáveis das empresas Make a Wish, Proman e Ascendi. A partir das 19h30 inicia-se a animação que contará com a presença da Rita Live Music, depois das 21h30.

créditos: YOTEL Porto

O sábado, dia 2 de dezembro, é dedicado às famílias e começa com o Atelier “Vamos fazer uma prenda”, às 15h00, e um workshop de brownies, pelas 16h00. As iniciativas do dia 2 terminam com um Coro dos Escuteiros do Agrupamento de Cedofeita, às 17h30, e música ao vivo de Dalton, pelas 21h00.

No último dia do Mercado de Natal, 3 de dezembro, será possível aprender a fazer Pão de Ló de Ovar numa aula dedicada dada pelo chef Pedro Canha, marcada para as 15h00; participar numa degustação de vinhos do Porto, depois de almoço – às 16h30; aprender a fazer a mais bonita Decoração de Mesas de Natal num workshop agendado para as 17h00. No final do dia está prevista uma sessão de cinema, para assistir no rooftop o hotel, às 21h30.

Ainda que com lotação limitada, o Mercado de Natal é de acesso livre.