Os tons das folhas das árvores já começaram a mudar a sua tonalidade, apresentando agora cores que oscilam entre o amarelo e o castanho.

Os dias estão, também, mais curtos e mais frios, as malhas entram novamente nos nossos roupeiros e o som da chaleira a aquecer a água para o chá torna-se na banda sonora da estação de outono. Existe um conforto nesta estação que nos remete para momentos felizes.

Para tornar esta estação mais acolhedora, prometendo aquecer os finais de tarde de sexta-feira, o Douro41 Hotel & Spa apresenta as “Sextas-feiras do Produtor”, durante o mês de outubro.

Localizado no km 41 do rio Douro, uma das regiões enogastronómicas mais importantes do mundo, o hotel de cinco estrelas aposta nos característicos sabores da região para começar os fins de semana deste mês, mantendo-se fiel ao posicionamento local da marca.

A agenda para esta iniciativa contempla reconhecidos produtores locais, entre eles:

09 de outubro – Churchill’s

16 de outubro – Lacrau

23 de outubro – Copo d’Uva

30 de outubro – Titan of Douro

A primeira iniciativa decorreu no passado dia 2 de outubro, com a Quinta de La Rosa.

Se procura passar um fim de semana prolongado longe da agitação do quotidiano e livre de preocupações, fique a saber que as “Sextas-feiras do Produtor” são gratuitas para os hóspedes do Douro41 Hotel & Spa.