Nas conversas “Um ciclo que não é um ciclo” está em análise a relação entre a humanidade e a tecnologia, e procura-se debater cada tema sempre com o intuito de suscitar perguntas e pensar o futuro. Para isso, o Museu das Comunicações terá como convidados especialistas das temáticas que irão ser abordadas.

As sessões são moderadas por Maria João Nogueira, consultora em comunicação e estratégia digital que desde sempre esteve ligada a áreas como publicidade, comunicação, gestão de serviços de comunidade e media social.

Nesta edição, as sessões serão presenciais e virtuais. A sessão presencial será no átrio da Casa do Futuro, no Museu das Comunicações.

Para acompanhar os diretos online, ou ver as gravações deve aceder ao canal de vídeos.

Temas em debate em 2022:

Janeiro 2022: Desinformação e Fake News – O futuro da informação

Fevereiro 2022: Liberdade de expressão e Bullying – O futuro da comunicação

Março 2022: Digital Creators, Developers, Data Scientists – O futuro das profissões