O Circo do Coliseu aventura-se fora da casa-mãe para recuperar a tradução itinerante do circo, montando tenda nas praças de várias localidades (o programa pode ser consultado no final do artigo) para apresentar uma parte do espetáculo de “Circo do Coliseu 2020”, numa versão para a estrada que cruza o circo tradicional e o contemporâneo. Apresentações onde não faltará um mimo no papel de mestre-de-cerimónias e uma banda-sonora original, interpretada ao vivo por uma orquestra dirigida pelo maestro André Lousada.

O programa reúne talentos do Circo do Coliseu do Porto Ageas, a companhia de Teatro A Palmilha Dentada e a Erva Daninha para apresentar as novas tendências do circo com o humor e atrevimento do café-teatro.

O Teatro da Palmilha Dentada apresenta a mais recente criação, “Circlus”, no formato que primeiro lhe granjeou fama: o café-teatro. Unindo temas do circo, música e humor, o espetáculo é para toda a família.

Já a Erva Daninha apresenta “Rasto”, um espetáculo entre a dança e a acrobacia que usa o arrojo de um trator como elemento cenográfico, um adereço invulgar para uma apresentação poética que quer pensar a relação entre o corpo e a máquina, mas também a forma como o rural e o urbano estão ligados, entre paisagens e imaginário.

Em cada uma das cidades da itinerância, as apresentações serão acompanhadas por oficinas de circo e marionetas destinadas a todos os interessados. As oficinas estão pensadas para explorar as narrativas e tradições orais de cada uma das cidades que acolhem o projeto.

Aos espectadores mais jovens será entregue um exemplar do programa-jogo “Circo Coliseu Porto Ageas” criado em 2020, para garantir que levam a magia do circo para casa, e um kit com jogos desenhados em parceria com o Balleteatro para educar e sensibilizar para a arte circense.

O acesso aos espetáculos é gratuito, mas sujeito à lotação disponível. Recomenda-se a reserva de bilhete para bilheteira@devoltaapraca.pt

Locais de Apresentação:

Porto – 9, 16 e 18 de julho (Casa das Artes).

Arcos de Valdevez – 10 de julho e 1 de agosto (Jardim dos Centenários).

Cinfães – 24 e 25 de julho (Jardim da Quinta dos Paçais).

Celorico de Basto – 7 e 8 de agosto (Praça Albino Alves Pereira).

Mondim de Basto – 4, 28 de agosto e 4 de setembro (Campo Polidesportivo da Zona Verde).

Santo Tirso – 13, 14 e 15 de agosto (Parque Urbano Sara Moreira).

Cabeceiras de Basto – 20, 21 e 22 de agosto (Parque do Mosteiro, S. Miguel de Refojos).

Paços de Ferreira – 4 e 5 de setembro (Parque Urbano).

Marco de Canaveses – 11 e 12 de setembro (Jardim Municipal).

Porto – encerramento – 17, 18 e 19 de setembro (Casa das Artes).