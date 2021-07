Em Alcochete, os passeios fazem-se nas salinas e a bordo de uma embarcação histórica

O primeiro programa proposto pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa propõe a visita à Fundação das Salinas do Samouco, um local de alimentação, refúgio e nidificação para milhares de aves, onde se destacam espécies como a chilreta, o pernilongo e o borrelho-de-coleira-interrompida. As salinas do Samouco apresentam-se como o salgado com a maior riqueza e abundância de aves durante todo o período de preia-mar de todo o Tejo. O sal produzido pelo complexo da Fundação está certificado e destina-se a vários usos, nomeadamente para a gastronomia.

Os interessados contam com visitas guiadas (grupos mínimos de dez pessoas, com marcação prévia). A caminhada dura três horas, numa extensão de cinco quilómetros e orça os 4 euros por adulto. De segunda a sexta-feira as visitas são livres (sem guia) com a inscrição a custar os 5 euros. Jovens (dos 6 aos 17 anos) pagam 3 euros e cidadãos com mais de 64 anos, 2,5 euros.

Inscrições através do e-mail: andre.batista@salinasdosamouco.pt

créditos: Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa

A segunda sugestão em Alcochete passa pelo passeio a bordo do Bote Leão, a embarcação tradicional do Tejo conhecida como o “rei dos nordestes”. Com uma capacidade de 45 lugares, o Bote Leão pode ser visitado em várias modalidades, nomeadamente, em passeios com itinerário pré-definido, mediante a aquisição de bilhete individual, em eventos na embarcação, mediante cedência ou em passeios com percursos e duração distintas.

A participação nos passeios regulares e programados é feita mediante a aquisição de bilhete, no posto de turismo, no fórum cultural de Alcochete, na rede Ticketline.

A reserva de bilhetes é possível desde que se cumpra uma antecedência mínima de 15 dias sobre a data do passeio. A reserva é feita através do seguinte endereço eletrónico: posto.turismo@cm-alcochete.pt

Crianças dos 6 aos 17 anos e com mais de 65 anos (2,5 euros) e adultos 5 euros.