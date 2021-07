“No total, são 15 histórias — cinco contos vencedores e dez contos distinguidos com menção honrosa — escritas por cidadãos de diferentes pontos do mundo, de diferentes idades, que têm em comum o facto de estarem a estudar a língua portuguesa”, informa a Porto Editora.

A editora, em colaboração com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e o Plano Nacional de Leitura, fez a publicação, em livro digital, dos trabalhos distinguidos na primeira edição do Concurso Literário “Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa”.

Entre os mais de uma centena de candidatos ao prémio, sobressaiu a escrita de Julija Bambalaite-Garcia da Silva (França), Sofia Vincent (França), Iris Herlent (França), Tomasz Malinowski (Polónia), José Luís Termenón Pintos (Espanha), Brayden Duarte (Estados Unidos da América), Élise Dos Santos Astruc (França), Diego Badolato Viala, (França), Sofia Ramos Dies (Luxemburgo), Chloé Carrière (França), Tanguy Leveaux (França), Emma Faure (França), João Pedro Gomes Nogueira Monteiro (França), Maria Inés Simon (Argentina) e Louise Lesage (França).

Entretanto, a segunda edição do Concurso Literário “Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa”, já se encontra em preparação. Os vencedores serão conhecidos no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio de 2022.