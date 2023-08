De Braga ao Algarve, estes 9 lugares vão ajudar a animar o verão das famílias

Seja a céu aberto ou em espaços interiores, o que não faltam são locais com atividades e jogos para todas as idades. As crianças são as maiores beneficiadas, mas há locais pensados para adolescentes e adultos, que desafiam famílias e grupos de amigos a passarem mais tempo juntos.

Dos escorregas ao bowling, dos karts às escape rooms, da realidade virtual aos jogos dos anos 1980, fique com algumas sugestões, todas em Centros Comerciais.

1. Arcadalândia, em Braga

Slide, escalada, karts, almofadas gigantes, labirintos. Estas e outras atividades estão reunidas num único espaço, no Nova Arcada, em Braga, a Arcadalândia. O parque de diversões foi criado exclusivamente a pensar no verão e apresenta três zonas distintas para crianças de todas as idades.

Aberto até dia 3 de setembro, tem um circuito de arborismo para os fãs de aventura, com vários desafios pensados para quem tem mais de 6 anos, desde pontes suspensas a uma parede de escalada, passando por um slide e Air Bungee para saltos no ar. Já os entusiastas de velocidade, entre os 4 e os 12 anos, têm à sua disposição uma pista de karts com pedais. Para os mais pequenos, existe um mundo encantado, marcado por um puzzle balancé de almofadas gigantes e um labirinto de fios coloridos. A entrada é livre.

2. Jogos Arcade, em Matosinhos

O ROCK’N’BOWL Arcade fica no NorteShopping com foco nos jogos arcade. Há jogos para várias faixas etárias e diferentes gostos, dos célebres Air Hockey Games - em que duas pessoas jogam uma contra a outra numa mesa de ar - ao Down The Clown - onde dois jogadores competem lado a lado por uma pontuação alta -, sem esquecer o Milk Jug Toss - que desafia a habilidade de atirar num alvo específico.

O ROCK’N’BOWL Arcade tem ainda jogos de realidade virtual, que transportam os visitantes para locais onde podem, por exemplo, lutar com zombies ou dragões.

Os jogos têm um custo e varia consoante a experiência.

3. Norteland, em Matosinhos

A Norteland integra vários equipamentos, entre os quais um labirinto de rede, um túnel submarino, uma montanha de escalada, uma gruta e escorregas. Este playground está localizado em Matosinhos, também no NorteShopping, e distingue-se pela palete de cores do arco-íris que divide o tabuleiro de jogo em sete zonas com temas próprios, em que cada cor de adequa às diferentes idades - entre os 2 e os 9 anos. A violeta é para os mais novos e o vermelho para os mais velhos.

créditos: Divulgação

Dispõe de equipamentos inclusivos, mesmo para crianças que tenham dificuldades motoras, para que todos possam brincar. A entrada é livre.

4. Microlândia Club, em Vila Nova de Gaia

Há 12 pistas de bowling e dezenas de máquinas de diversão disponíveis no Microlândia Club, em Vila Nova de Gaia, no ArrábidaShopping, sem esquecer uma das atrações que chama a atenção, logo à entrada deste espaço: um simulador, onde através de um ecrã gigante se pode ver um filme e viver as sensações nele retratadas.

créditos: Divulgação

Instalado no 2.º piso do centro comercial, este espaço tem outras sugestões para miúdos e graúdos, como Air Hockey, bilhar, matraquilhos e um carrossel. Tem também uma área de restauração, onde até é possível marcar festas de aniversário. O preço das atrações varia de acordo com a mesma.

5. Um jardim encantado, em Vila Nova de Gaia

Este parque infantil é também um jardim encantado e encontra-se no ArrábidaShopping. Aqui, há cogumelos e flores gigantes, túneis, trampolins, piscinas de bolas e diversos outros elementos que estimulam a imaginação das crianças entre os 2 e os 10 anos.

Há várias experiências ajustadas às faixas etárias, que vão desde o Espelho Mágico ao Cogumelo Escorregadio, passando pelo Jogo do Labirinto e Bengala Digital, sem esquecer as Molas Amarela e Verde ou a Toca das Bolas.

Os pais podem observar o divertimento dos filhos, a partir das zonas de descanso criadas no ArrábidaLand. A entrada é livre.

6. Escape Room, em Vila Nova de Gaia

Esta escape room transporta a magia de Hogwarts até Vila Nova de Gaia, no ArrábidaShopping, desafiando os participantes a vestir a embarcarem numa aventura baseada no universo criado por J.K Rowling.

Inaugurada este ano pela Mission To Escape, apresenta duas salas baseadas nos filmes “Harry Potter - Wizard School”, onde os participantes têm 60 minutos para decifrar os enigmas e ultrapassar desafios. Uma das salas tem como ponto de partida a Plataforma 9 ¾ e o Expresso de Hogwarts, de onde é necessário escapar sem que os dementors se apercebam. Já a segunda começa com uma decisão: que equipa representar durante a passagem pela escola de feitiçaria mais famosa de sempre? É que tudo nesta sala se abre com a ajuda da equipa e depende da capacidade conjunta de desvendar mistérios.

Mas nem só de magia vive este espaço. Há uma sala dedicada à série S.W.A.T, Força de Intervenção, onde a missão é impedir, numa hora, o maior assalto de sempre, sem que haja sangue derramado. Adrenalina não vai faltar. A entrada tem um custo de 15€.

7. Bowling City, Lisboa

São mais de dois mil os metros quadrados pelos quais se estende a Bowling City, no Centro Colombo, em Lisboa. Dividida em dois pisos, esta “cidade” está decorada com elementos característicos do bowling e apresenta um salão com 12 pistas. Há também sofás e uma zona lounge, bem como serviço de bar.

Mas nem só de bowling se faz esta cidade. O piso inferior está repleto de máquinas de jogos que garantem diversão para todas as idades. Há ainda uma zona Arcade, para maiores de 16 anos, onde se encontram simuladores de carros, motos e tiros com armas simuladas, entre outros.

Para quem é fascinado com Realidade Virtual, ou para aqueles que nunca experienciaram e têm curiosidade, existe também um Hologate, com diversos jogos. Lutar com zombies? Defrontar vilões? Entrar numa batalha de dança? Tudo isto é possível, neste universo paralelo da Bowling City. O preço varia de acordo com as atividades.

8. Uma land inspirada no fundo do mar, em Lisboa

Para crianças dos 2 aos 9 anos, há um espaço em Lisboa com escorregas, túneis de rede e jogos inspirados no fundo do mar e nos seres vivos que lá habitam. Chama-se ColomboLand e, como o nome revela, está localizado no Centro Colombo. Enquanto os mais novos se aventuram pelas diversões disponíveis, os pais podem descansar e acompanhar de perto os filhos nas zonas de descanso criadas para o efeito. A entrada é livre.

9. Ninhos de brincadeira na Guia, Algarve

Com uma cegonha gigante no centro e vários “ninhos” para brincar, o novo playground do AlgarveShopping promete dar asas à imaginação dos mais novos. Esta área de recreio infantil a céu aberto promove todo o tipo brincadeiras, seja dentro da estrutura que representa este pássaro, que dá acesso a dois túneis de escorrega – um em linha reta e outro com curvas para os mais aventureiros –, ou à sua volta, onde é possível trepar e andar sobre redes.

créditos: BPhoto

Recomendado para crianças entre os 6 e os 12 anos, tem cerca de 630 metros quadrados. O playground está ainda rodeado por zonas ajardinadas, bancos e cadeiras, que contribuem para formar o ambiente ideal para passar bom momentos em família. A entrada é livre.