O guia “Monsaraz-Alqueva” detalha todas as informações da viagem, tal como o tempo do percurso e os quilómetros a realizar entre cada local, sugerindo ainda as visitas mais relevantes, curiosidades e atividades, assim como os melhores sítios para apreciar a tão conhecida gastronomia alentejana.

A “Rota Monsaraz-Alqueva”, com uma extensão de 130 Km, tem a primeira paragem em Reguengos de Monsaraz. Ali, o visitante pode visitar a Igreja Matriz de Santo António, datada do final do século XIX, um dos maiores símbolos da arquitetura neogótica em Portugal. É também nesta paragem que o Évora Hotel recomenda experimentar o típico bolo rançoso e bolo podre.

A Fábrica Alentejana de Lanifícios é também uma das atrações da cidade. Os seus tapetes alentejanos fazem parte da cultura de Reguengos e a fábrica contam já com uma medalha de ouro para o melhor design e melhor qualidade, obtida na Exposição Universal de Bruxelas.

Não muito longe de Reguengos de Monsaraz, em São Pedro do Corval, capital ibérica da Olaria, é possível conhecer os mestres da tradição oleira do Alentejo.

O Évora Hotel sugere conhecer a cerâmica da família Patalim, uma empresa familiar que tem vindo a passar este engenho, de geração em geração e cujo dono, filho do fundador, é oleiro desde os cinco anos. A pausa para almoço pode ser feita na Adega do Cachete, um espaço com decoração típica da região e uma ementa com diversos pratos alentejanos.

O roteiro prossegue para Monsaraz, para se viver uma viagem no tempo entre portas medievais, ruas labirínticas, o chão em xisto e onde se respira a tranquilidade já esquecida pelos tempos modernos.

créditos: Évora Hotel

No património de Monsaraz destacam-se o Castelo e a Torre de Menagem medievais. Imperativa é também a visita à Igreja da Misericórdia, construída no século XVI, a Casa da Inquisição ou a Casa da Cultura que ocupa a antiga Igreja de Santiago, existente desde o século XIII.

A paisagem de Monsaraz é inesquecível, com o verde do Alentejo e o azul do Alqueva e onde, segundo o ditado popular: “em noite escura, quem olha para Monsaraz facilmente confunde a vila com um barco ancorado no céu”. É também em Monsaraz que se poderá encontrar artesanato típico da região, em várias lojas recomendadas incluídas no roteiro do Évora Hotel.

Ao descer o monto da vila de Monsaraz encontra-se o cais de acesso ao Alqueva, maior lago artificial da Europa e cuja orla costeira da barragem, tem uma extensão bastante superior a todo o comprimento de Portugal Continental. Aqui é possível fazer um passeio rústico de barco, observando a fauna e a flora, guiado por uma equipa especializada que partilha todos os detalhes das espécies que ali habitam: andorinhas, gaivotas, abutres e até o porco preto, que deambula por aquelas planícies de Montado Alentejanas. Durante o passeio, são ainda servidos snacks, bolachinhas e sumos, um reforço de energia para seguir viagem.

O mergulho no Alqueva é um dos pontos altos desta paragem, altamente recomendado pelo Évora Hotel e que deve ser devidamente recordado pela recolha de fotografias do momento.

O roteiro sugere finalmente o jantar no restaurante Adega Velha em Mourão, com a sua imperdível Perdiz à Adega Velha. Já à noite, no Observatório do Lago Alqueva, é possível presenciar a chuva de estrelas Perseidas, um dos eventos astronómicos mais marcantes durante o verão. Os telescópios ficam montados até de madrugada para observar outros astros e aprender mais sobre as Perseidas e o Universo.

“Verão em Grande” para toda a família

O pack especial “Verão em Grande” é o produto estrela deste ano do Évora Hotel. Dirigido a famílias, o programa inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço incluído; duas refeições, por dia, com bebidas (com opção piquenique) e condições especiais para as crianças (partilhando quarto com dois adultos): para a primeira criança, oferta do alojamento e refeições até aos 15 anos e, para a segunda, oferta do alojamento e refeições até aos 5 anos e 50% de redução dos 6 aos 15 anos de idade. O pack inclui ainda a entrada de uma criança por cada adulto pagante no Monte Selvagem (um programa que explora o Montado numa reserva natural), o golf em família no Driving Range do hotel, a utilização das piscinas exteriores e interior e da Sauna, Banho Turco e Jacuzzi, de acordo com as normas de Direção-Geral de Saúde (DGS), e mediante marcação.

O pack “Verão em Grande” poderá ser reservado nas opções entre duas a cinco noites, com preços que oscilam entre os 182 euros e os 410 euros por pessoa, respetivamente. As reservas poderão ser feitas no site do hotel ou através do telefone 266 748 800 ou pelo e-mail reservas@evorahotel.pt