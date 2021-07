No Algarve, Pine Cliffs Resort com oferta de uma noite de estada durante o mês de julho

A campanha “Fique 4 noites, pague 3”, disponível para reservas no Pine Cliffs Hotel, Pine Cliffs Residence ou Pine Cliffs Ocean Suites, é a oportunidade para quem anseia por mini-férias no Sul de Portugal, com acesso direto à praia da Falésia. Para estadas superiores a quatro noites, o resort oferece 25% de desconto sobre a tarifa em vigor, seja no Pine Cliffs Residence, ideal para famílias; no Pine Cliffs Ocean Suites, com uma localização na primeira linha de mar da costa algarvia, ou no Pine Cliffs Hotel, onde se destaca a arquitetura tradicional de influência árabe.

Pine Cliffs Ocean Suites. créditos: Pine Cliffs Resort

Durante o mês de julho está também disponível a oferta de jantar e pequeno-almoço para reservas a partir de duas noites. O pequeno-almoço é servido em regime buffet e, ao jantar, os hóspedes neste registo de meia pensão têm acesso a um menu especial disponível nos restaurantes em funcionamento (com exceção do Yakuza Algarve).

As reservas podem ser realizadas através do site e do e-mail pinecliffs.reservations@luxurycollection.com