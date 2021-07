O empreendimento de alojamento local São Rafael Villas, Apartments & GuestHouse apresenta uma campanha especial na sua Villa V, onde o conforto e a privacidade são os destaques principais para umas férias de verão perfeitas.

Para a época quente deste ano, a Villa V tem ao dispor uma promoção de 10% na reserva de estadias até 31 de julho e para o mês de setembro. Ainda durante o mês de julho, quem escolher a sofisticada Villa V para o merecido descanso recebe um presente especial – um tratamento SPA sem sair de casa.

O SPA em Casa inclui uma massagem de relaxamento de 60 minutos para duas pessoas, que este ano pode ser realizada na moradia. Para usufruir, basta agendar com cinco dias de antecedência em relação à data pretendida.

Com três quartos suite - um dos quais com uma banheira de hidromassagem com vista para o jardim e piscina - uma moderna cozinha totalmente equipada, uma espaçosa sala de estar, a Villa V é o destino ideal para desligar da azáfama do dia a dia e relaxar completamente.

São Rafael Villas, Apartments & GuestHouse

Tem também um amplo jardim com mais de 900m2, uma piscina aquecida e uma zona lounge no terraço, com mesa de jantar que convida a refeições no exterior.

Esta moradia térrea fica a poucos minutos a pé das praias de Arrifes e de São Rafael, estando localizada numa zona restrita e privada, em que a Natureza e a arquitetura da villa se unem numa perfeita comunhão, proporcionando uma estadia exclusiva, com sofisticação e tranquilidade.