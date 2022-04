Da alimentação à decoração, ou até mesmo ao ritual, as plantas assumem os mais diversos papéis nas nossas vidas. Neste ciclo de workshops, o Museu do Oriente convida-o a aprender diferentes abordagens na fruição das plantas no nosso dia a dia.

A arte bonsai compreende várias técnicas desde a poda, à aramação, passando pelo transplante e todos os pormenores relativos a cada espécie. No dia 7 de maio, no workshop “Bonsai II - Estética e Cultivo”, é convidado a levar as suas árvores bonsai para desenvolvimento dos trabalhos, bem como aprender como o resultado das técnicas utilizadas se tornará visível ao longo dos anos, tendo como exemplo as árvores de exposição disponibilizadas pelo Kensho Bonsai Studio.

Bonsai créditos: Museu do Oriente

Se pensarmos nas plantas, enquanto especiarias, podemos dizer que existem desde sempre para dar mais sabor e cor à nossa comida. No workshop presencial “Especiarias”, de dia 7 de maio, os participantes têm a oportunidade de aprender a sua história, as rotas comerciais e os seus usos tradicionais, bem como conhecer exemplares de todas as especiarias estudadas.

Para além do uso mais tradicional das especiarias na culinária, é ainda convidado a estudar as aplicações das especiarias na farmacopeia e quais os constituintes químicos responsáveis pelas suas propriedades organolépticas.

Já no dia 14 de maio, o Museu do Oriente promove um curso de chá. Neste curso, irá aprender os aspetos teóricos e práticos do chá, desde as características botânicas dos diversos tipos de chá, o seu cultivo e processamento, as propriedades e benefícios, bem como os métodos de preparação. No final do curso, poderá usufruir de uma prova de chás acompanhada da explicação da origem da planta.