Um programa requintado para quem gosta de cruzeiros com um bom vinho a acompanhar, e não só.

O embarque pode ser feito em Setúbal, às 18h00, na Doca das Fontainhas (ao lado do ferryboat). Ou em Troia, pelas 18h15, na Marina de Troia. O cruzeiro tem a duração de 2h30.

O programa inclui: Cruzeiro no barco Mil Andanças pelo Estuário do Sado, Baía de Setúbal e Troia, com passagem pelas praias e costa da Arrábida com observação de golfinhos, música, provas de vinhos da Península de Setúbal e degustação de queijos, enchidos e doçaria tradicional.

O valor por pessoa é de 35,00€, crianças entre os 4 e 12 anos pagam 20,00€.

As reservas podem ser feitas em SadoArrábida, pelos telefones 915 560 342 ou 265 490 406, ou pelo email geral@sadoarrabida.pt.

O cruzeiro decorre de acordo com todas as recomendações da DGS.