“Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music” é o primeiro ciclo de concertos imersivos da Igreja dos Clérigos, resultante do encontro entre a interpretação ao vivo de grandes melodias clássicas e contemporâneas, a tecnologia de video mapping e a obra arquitetónica de Nicolau Nasoni.

O ciclo foi reforçado com três novas datas. Além dos dias 15 e 21 de dezembro, o espetáculo estará disponível a 22 e 23 de dezembro de 2023, fechando-se o ciclo a 4 de janeiro de 2024.

Partindo do imaginário de Spiritus, o espetáculo multimédia que consagrou a Igreja dos Clérigos como “Local Mais Notável” do Mundo pelos Remarkable Venue Awards 2023, o ciclo de concertos transporta o público numa viagem audiovisual, liderada por um quarteto de exceção composto por Fabiana Pereira Magalhães (voz), Rui Soares (órgão de tubos), Fernando Cruz (órgão de tubos) e Rogério Monteiro (violino).

No interior do templo, obras como “Aria da Suite Nº3 em Ré maior”, de Johann Sebastian Bach, “In furore iustissimae irae, Alleluia”, de Antonio Vivaldi, “Chevaliers De Sangreal”, de Hans Zimmer, ou “Ave Maria”, de William Gomez, envolvem todo o espaço, acompanhadas pela projeção a 360º de Spiritus nas paredes, na cúpula e no imponente altar-mor.

“Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music” é uma iniciativa conjunta do ateliê criativo OCUBO da Irmandade dos Clérigos, recomendado a maiores de 12 anos. Os bilhetes custam 23 euros e podem ser adquiridos através da plataforma www.spiritusporto.com ou na bilheteira local.