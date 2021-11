Ao longo dos anos, o Mercado de Natal em Vale do Lobo tornou-se num clássico entre os eventos algarvios, com mais de mil visitantes registados em anos anteriores. Em 2021, vários expositores estão já confirmados numa edição que incluirá, não só uma área de exposição, como muito entretenimento, animação e música ao vivo para toda a família ao longo do dia.

A festa, no Auditorium de Vale do Lobo (10h00h às 17h30), volta a contar com a participação de muitos expositores locais com uma ampla variedade de produtos para todos os visitantes, incluindo propostas para presentes originais, uma combinação de aromas, sabores e iguarias da cozinha gourmet, acessórios e vestuário de moda, artigos para a casa de decoração, cristais, cosmética, joalharia, flores e plantas, cartões de boas-festas, livros e brinquedos, alimentos e bebidas de produtores exclusivos e muito mais.

Para os mais pequenos existem também várias atividades e animação planeados com o entretenimento infantil na Oficina de Sonhos.

Com entrada livre, os fundos angariados com a venda de rifas revertem a favor da Associação Wolf Valley Charity Fund.

O Mercado de Natal em Vale do Lobo é organizado em colaboração com o Algarve Resident, a Infralobo E.M. e a Câmara Municipal de Loulé.