Todos os ambientes do “Almada 234” (em referência à artéria onde se localiza, a Rua do Almada), com assinatura do atelier Oitoemponto, conjugam detalhes de design contemporâneo com a arquitetura original do edifício oitocentista em plena cidade do Porto. O registo que se procurou para o ambiente dos apartamentos invoca descontração, a apelar à tranquilidade, sem afastar aos hóspedes a comodidade de se encontrarem em pleno centro da cidade.

Os apartamentos amplos, rodeados pela energia da baixa portuense, vão do T0 com mezanino ao T2 também com opção duplex que permitem estadas que combinam lazer com trabalho. “Os T0 com mezanino oferecem uma atmosfera tranquila e luz natural em abundância, com o quarto num plano mais elevado, acessível por uma escadaria resguardada por um varandim, onde encontra uma cama convidativa”, informam os promotores do projeto.

“A leveza e harmonia dos espaços T1 e T2 são lugares perfeitos para conseguir aquele desejado descanso. Com todas as comodidades, é possível usufruir de uma estada prolongada, num só piso fluído ou em tipologia duplex”, sublinha a mesma fonte.

Para além do alojamento, o edifício contará ainda com um café bistro, que dará apoio a uma estada relaxada.

Os Oitoemponto contam uma história que começou em 1993 com o encontro de duas personalidades com perfis muito diferentes, mas com personalidades complementares. Os criadores Jacques Bec e Artur Miranda sublimam cenários feitos à medida: residência ou apartamento, hotel ou restaurante, mas também adega, castelo ou boutique de luxo.