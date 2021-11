Embora muita gente associe de imediato o santo António a Lisboa, o padroeiro da capital portuguesa é, na realidade, são Vicente, diácono e mártir que morreu no século IV, em Valência, no sul de Espanha. Durante o cerco a Lisboa em 1147, dom Afonso Henriques prometeu que, se a cidade lhe caísse nas mãos e os infiéis fossem aniquilados, mandaria construir dois mosteiros junto a dois cemitérios para sepultar os cruzados que, então, sucumbiam junto às muralhas do castelo.

Um desses edifícios seria, depois, erigido em 1148, sob a invocação de são Vicente, um dos santos que os habitantes locais admiravam. Uma estátua do popular mártir é, agora, um dos elementos decorativos da receção do São Vicente Alfama Hotel, um novo quatro estrelas superior localizado na típica calçada de São Vicente, na freguesia de São Vicente de Fora, naquele que continua a ser um dos bairros mais típicos e pitorescos da capital portuguesa.

Ainda em regime de soft opening, este elegante hotel é também uma homenagem à história do edifício histórico a que veio dar uma nova vida, uma vez que ocupa as antigas instalações do Instituto de Artes e Ofícios, um estabelecimento de ensino que promove o conhecimento das artes e a preservação, reabilitação e valorização do património cultural e artístico do país, que hoje funciona noutra zona da cidade. "Esta unidade hoteleira é o materializar de um conceito que tem como missão honrar e valorizar a conexão humana através da arte, da criatividade, da gastronomia e da tradição lisboeta", informa o grupo empesarial Trius Hotels em comunicado de imprensa.

"Sem desvendar em demasia o que vai diferenciar este hotel da restante oferta hoteleira, pode-se adiantar que o São Vicente Alfama Hotel vai permitir que os hóspedes desliguem do mundo e ativem a sua criatividade num espaço criado para o efeito, a Wellhouse", refere o documento. Depois de ter aberto o The Icons Hotel em 2020, a Trius Hotels inaugurou agora o Vila Sena Hotel, um três estrelas direcionado para o mercado empresarial, perto do aeroporto de Lisboa.