Antiga sede do Instituto de Artes e Ofícios foi convertida em unidade hoteleira. São Vicente Alfama Hotel abre no início de 2021

A antiga sede do Instituto de Artes e Ofícios, em Lisboa, foi convertida numa luxuosa unidade hoteleira com 22 quartos. Depois de ter aberto o The Icons Hotel perto da praça de Espanha, em agosto de 2020, o grupo empresarial Trius Hotels aposta agora naquele que é um dos bairros mais emblemáticos da capital para dar vida ao São Vicente Alfama Hotel. "Com previsão de abertura para o primeiro trimestre de 2021, este quatro estrelas superior é uma homenagem à história do edifício", refere a empresa em comunicado.

A unidade hoteleira, que também pretende homenagear o padroeiro de Lisboa, são Vicente, integra também o restaurante P.Tisco, "um espaço de restauração com uma matriz bem portuguesa, onde hóspedes e clientes vão poder petiscar a qualquer hora do dia, sempre acompanhados com bons vinhos biológicos e com aquela que será uma das melhores sangrias lisboetas", promete o grupo empresarial, que até maio abre o Vila Sena Hotel, direcionado para o segmento empresarial, perto do aeroporto de Lisboa.