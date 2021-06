Vivemos num mundo cada vez mais digital, porém não há nada como pegar num bom livro e lê-lo ao sol numa brisa de verão.

Se ultimamente perdeu o hábito de ler, ou se simplesmente quer discutir as suas leituras com outras pessoas que também partilhem da mesma paixão, o seu smartphone pode ser um excelente aliado.

A WIKO, empresa europeia de smartphones, dá-lhe 5 sugestões.

1. Encontre a sua comunidade

Se gosta de livros, já experimentou dar uma volta pelo Instagram utilizando a hashtag #bookstagram? Por lá encontrará outras pessoas que gostam de ler e que dão sugestões de livros de todos os géneros.

Do romance ao policial, não esquecendo os livros de fantasia ou distopia, quantas mais sugestões for lendo, mais vontade terá de os adquirir todos para os ter na estante e devorar na praia, no jardim ou no sofá.

2. Partilhe ideias sobre livros

Além do Instagram, existem também fóruns ou mesmo o próprio Youtube em que as pessoas falam sobre livros e aos quais se pode juntar. Aproveite para trocar ideias sobre o seu romance preferido ou para discutir o que levou certa personagem a agir de uma certa maneira.

Se quiser ir mais longe, pode mesmo criar um perfil seu e começar a mostrar as suas leituras aos seus seguidores, incentivando-os também a ler mais ou a conhecer as suas histórias favoritas.

3. Utilize aplicações para organizar as suas leituras

Existem várias aplicações, algumas internacionais e outras portuguesas, que o ajudarão a organizar as suas leituras. Adicione os livros que quer ler à “Wishlist” e veja essa lista diminuir conforme vai avançando nas leituras e os passa para a pasta de “Concluídos”.

Além disso, algumas destas aplicações permitem-lhe praticar uma leitura rápida e efetiva do livro ou mesmo ajudá-lo a perceber o que está a ler. No fim, pode ver quantos livros leu durante um mês, ou qual o total de páginas lidas, e competir consigo próprio para ver até onde consegue ir. Torne a leitura num desafio em que sairá sempre vencedor.

4. Programe um alarme para ler

Mesmo que tenha o hábito de ler com frequência, pode acontecer algo que o faça esquecer disso. Não deixe que isso aconteça e crie alarmes no seu smartphone que o avisem que chegou a hora da leitura. Reserve sempre algum tempo do seu dia para melhorar cada vez mais este hábito.

Caso seja uma pessoa muito ocupada e que se envolve facilmente dentro das histórias, coloque outro alarme para o seu smartphone lhe dizer que está na altura de parar.

5. Subscreva as newsletters das suas livrarias online favoritas

Já deu por si a pensar que gostava de ter aproveitado para comprar um livro em promoção, mas que apenas soube quando essa promoção terminou? Pode subscrever as newsletters para receber no seu email os avisos de promoções e criar um alarme no smartphone para não se esquecer de aproveitar.

No bloco de notas do equipamento, pode até fazer uma lista de quais os livros que vai comprar com aqueles descontos da sua livraria favorita!