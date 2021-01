Quer seja um apaixonado pela mística do Oriente, pela gastronomia sul-americana ou pelos passeios a pé nas cidades europeias, aproveite a leitura para se inspirar. Com o espírito renovado pelo início de um novo ano, prepare-se para viajar com as sugestões que a WOOK tem para si.

Tendo viajado por mais de 50 países, o autor encontrou em cada um deles inspiração para os seus romances. Mas ganhou, acima de tudo, uma lição maior: descobriu as coisas que realmente amava, redirecionando assim a sua vida.

Randolph, um entusiástico americano, viaja pela Europa e pela Ásia a fim de descobrir o mundo. Em Paris, conhece Stephanie, filha de pai chinês e mãe norte-americana. Um romance inédito da aclamada autora norte-americana, que aborda o encontro de culturas e o peso das heranças oriental e ocidental.

Alguma vez pensou em largar tudo e ir descobrir o mundo? Todos sonhamos de alguma forma com uma aventura desse género, mas para a Carolina e o André o sonho passou a realidade. Deixaram casa, trabalho, tudo o que tinham em Portugal e, durante oito meses, viajaram com os filhos para lhes mostrar o mundo.

Faça um tour pelo famoso museu holandês, descobrindo as suas obras-primas mais icónicas, bem como a sua história e os segredos mais bem guardados. Este volume faz parte de uma coleção sobre grandes museus da Europa e não só, de Paris a Veneza, de Madrid a Munique, dando ainda um salto a Nova Iorque.

Neste romance histórico, o autor leva-nos ao ano 92 a. C. — a prequela da série Roma Sub Rosa. Gordiano, o Descobridor, acaba de completar 18 anos, e está prestes a embarcar na aventura de uma vida: uma viagem longínqua para ver as Sete Maravilhas do Mundo, passando pela Grécia, Ásia Menor, Babilónia e Egito.

Para quem gosta de arte, mas não dispensa um bom exercício mental, o autor propõe uma coleção única de desenhos ponto-a-ponto, com paisagens urbanas icónicas que vai querer descobrir ­— tanto no papel como in loco.

Neste romance seguimos pelos meandros de Havana, numa altura em que o regime castrista perde o alento. “Don Fuego” continua a cantar nos cabarés da cidade, mas os tempos mudaram e o rei da rumba tem de ceder o seu lugar. Uma viagem ao país de todos os paradoxos e de todos os sonhos.

Um dia, Ajatashatru Larash Patel, faquir de profissão, decide comprar uma cama de pregos. Inicia então uma hilariante viagem desde a Índia até Paris, rumo à loja Ikea mais próxima. Mas como é que fica fechado num armário? De quem se esconde? E como é que depois vai parar ao Norte de África?

O México é um país onde a História e a cultura se misturam alegremente com a gastronomia, numa grande diversidade de sabores, cores e influências. A pintora Frida Khalo é, ela própria, um ingrediente cativante: gostava de cozinhar à maneira antiga, usando métodos tradicionais. É desse amor pela comida mexicana que este livro trata.

Inspirado no famoso clássico das histórias contadas por Xerazade ao príncipe árabe, também este é um livro de histórias incríveis. Trata-se do primeiro volume de uma coleção de contos publicados por Robert Louis Stevenson entre 1877 e 1880.

Tem vontade de fazer as malas e partir? Então este é o livro que tem de ler antes de comprar o bilhete de avião. O escritor-viajante leva-nos a conhecer os locais mais marcantes onde já esteve, desde os destinos mais turísticos aos locais mais inóspitos.

A grande metrópole do mundo moderno, capital da finança, da moda, da arte e da cultura, Nova Iorque concentra em si todos os sonhos, a grandeza e os excessos do modo de vida Ocidental. Neste livro viajamos pelas suas ruas e bairros e descobrimos as figuras mais icónicas da “cidade que nunca dorme”.

A vida tem possibilidades infinitas, e que o diga Arthur Pepper. Levando uma vida simples e rotineira, passa os seus dias sem surpresas nem sobressaltos. Mas, um dia, no meio dos pertences da falecida mulher encontra uma pulseira, e assim tem início uma jornada surpreendente que o leva por cidades onde nunca pensara ir.

Viajar também é descobrir os sabores e as técnicas de culinária de outras culturas. Este livro contém receitas saudáveis e nutritivas inspiradas na gastronomia de países como Tailândia, Nepal, Marrocos, Vietname, Brasil, Camboja, Peru e Índia.

Um romance que recria a vida em Barcelona no pós-guerra, mas que rapidamente nos transporta para mundos exóticos. Com o herói rumamos a Xangai, no encalço de uma missão que envolve pistoleiros, ex-nazis, belas mulheres e sinistros clubes noturnos.

