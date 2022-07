São vários os estilos que compõem o panorama musical desta edição Côa Summer Fest, que promete levar festivaleiros ao interior do país. Ivandro, o intérprete dos êxitos “Moça” e “Lua”, foi a última confirmação e sobe ao palco no dia 5 agosto, juntando-se ao já anunciado rapper Sippinpurpp. O artista John Diaz promete continuar a animar o público e Quim das Remisturas encerra a noite.

A cantora e compositora portuguesa Nenny, nomeada para o Music Moves Europe Awards 2022, ganhou elevado destaque ao participar no Tiny Desk da rádio NPR e no COLORS, e agora leva os êxitos “Wave” e “Tequila” ao palco do festival, no dia 6 de agosto. DJ Fifty, Volta e Meia e Los Bandidos estendem a noite e fecham o festival.

José Garcia Figueiredo, presidente da Associação Juvenil Gustavo Filipe, a entidade organizadora do evento, explica que “durante estas dez edições, o objetivo sempre foi dar palco a jovens artistas nacionais e emergentes que se têm destacado no panorama musical. Este ano, trazemos nomes sonantes, misturamos tendências, mas, acima de tudo, queremos garantir que é um regresso em grande. É com a sensação de que reunimos as melhores opções para a nossa dimensão e estratégia, enquanto festival, que apresentamos este cartaz, sem qualquer custo para quem se junta a nós no recinto, e mal podemos esperar por receber toda a gente em três dias que se esperam de muita festa”.

Além de espetáculos musicais, o festival, que aposta na dinamização do interior do país, tem ainda planeadas atividades que prometem animar os dias dos festivaleiros. Para já, está confirmada a habitual Somersby Pool Party, no dia 6 de agosto, mas há mais novidades a ser anunciadas em breve.

Este festival, que conta com o apoio do Município de Foz Côa, do IPDJ e de outras entidades locais, garante mais uma vez concertos gratuitos, zona de campismo e ainda acesso gratuito às piscinas municipais, na compra da pulseira do evento - que também dá acesso a mais vantagens em Foz Côa. Para quem não desejar acampar, há ainda a possibilidade de pernoitar na Pousada da Juventude, por preços reduzidos face ao habitual.