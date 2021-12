Já pensou em como seria chegar a casa e tê-la na temperatura ideal? Com a descida de temperatura prevista para os próximos dias, nada soa melhor. E com um termóstato inteligente é possível isso e muito mais.

A SPC, empresa tecnológica especializada no desenvolvimento de produtos eletrónicos de consumo, traz-lhe 5 vantagens que o vão certamente convencer.

1. Pode ajustar tudo à distância

Com um termóstato inteligente pode controlar a temperatura da sua casa à distância de um clique com o seu smartphone. Com a aplicação, pode ajustar a temperatura da sua casa remotamente e controlá-la enquanto está fora, tendo a possibilidade de aumentar ou baixar a temperatura antes de chegar a casa e preparar o ambiente para o receber.

2. Permite poupar energia

Com um termóstato inteligente, a utilização da caldeira adapta-se não só à temperatura, mas também reconhece se existem janelas abertas para regular a temperatura automaticamente.

Tem também uma função anticongelamento para assegurar a durabilidade da caldeira e a poupança de energia. Isto dá-lhe sempre uma segurança extra.

3. Pode criar as suas automações

Graças a termóstatos inteligentes, é possível criar uma automatização em que o aquecimento é ajustado a uma determinada temperatura quando está a chegar a casa, sendo o raio de ação configurável.

Desta forma, graças à função de geolocalização, o termóstato inteligente ligará o aquecimento mesmo antes de regressar a casa, para que quando entrar pela porta já sinta o calor, sem que tenha de fazer qualquer ação.

4. Um ajuste à sua rotina é garantido

Os programas disponíveis são totalmente personalizáveis, para que o utilizador possa experimentar diferentes configurações até encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades e lhe permita otimizar as suas poupanças.

Pode optar por planear a climatização da sua casa de acordo com os seus horários e programar para que a sua casa esteja a 21ºC até às 19h de segunda-feira ou às 23h de sexta-feira, dependendo da sua rotina.

5. Existe um ajuste automático da temperatura

Se na sua casa, devido à orientação ou ao isolamento da mesma, a temperatura não é estável e varia, com um termóstato inteligente com uma função de histerese, é possível ligar e desligar a caldeira conforme necessidade de forma automática, poupando dinheiro e tomando conta da instalação de aquecimento da sua casa.

Assim, pode definir a diferença de temperatura à qual deseja que se ligue ou desligue.