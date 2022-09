Recordar uma lenda

Documentário | M/12

O realizador Brett Morgen apresenta “Moonage Daydream”, focado na vida e obra do artista David Bowie. Depois de estrear no Festival de Cannes, a longa-metragem foi descrita como uma imersão artística e sonora, que desafia os limites do género. Morgen recebeu acesso sem precedentes à obra de Bowie para compor o filme, que demorou quatro anos a elaborar.

Pelo poder da lente

Drama | M/12

“O Fotógrafo de Minamata” marca o regresso de Johnny Depp aos cinemas pela mão do cineasta Andrew Levitas. O fotógrafo W. Eugene Smith ganhou a vida a fotografar a linha da frente da Segunda Guerra Mundial, tendo-se afastado para viver em reclusão. Até que o editor da Life Magazine lhe pede ajuda para revelar um grande escândalo.

Super-heróis de quatro patas

Animação | M/6

O Super-Cão Krypto é o melhor amigo do Super-Homem. A dupla luta lado a lado para fazer de Metropolis uma cidade mais segura. Numa reviravolta inesperada, os heróis da Liga da Justiça são raptados, obrigando Krypto e um grupo de animais abandonados a salvar o dia. Será que estão à altura desta missão?

Convite misterioso

Terror | M/16

A longa-metragem de Jessica M. Thompson traz um pouco do espírito do Halloween ao mês de setembro. “O Convite” é um thriller de cortar a respiração, protagonizado por Evie que descobre uma parte oculta da sua família. O que, à primeira vista, parecia um convite amistoso para parentes se conhecerem melhor acaba por revelar intenções inquietantes.

Intrigas paradisíacas

Comédia romântica | M/12

George Clooney e Julia Roberts são as grandes estrelas de “Bilhete Para o Paraíso” do cineasta Ol Parker. Estes interpretam um ex-casal, que se depara com a complicada tarefa de afastar a filha de más escolhas amorosas. Ambos embarcam numa viagem rumo a Bali para impedir o mesmo erro que fizeram há 25 anos.