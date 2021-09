O Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela está de regresso e já no próximo fim de semana, dias 4 e 5 de setembro, das 10h00 às 19h00.

Sob o tema “Celebration”, a ideia é celebrar, não só o regresso após uma paragem forçada devido à pandemia, mas também o 15.º aniversário do Mercado.

O Jardim da Estrela volta a receber os projetos mais criativos e diferenciadores nas áreas do design e do artesanato contemporâneo, criados por um coletivo de criadores que já nos habituaram à diversidade e qualidade dos mesmos.

Os visitantes são muito aguardados, mas sem esquecer a segurança de todos. Nesse sentido há regras a cumprir a que os novos tempos obrigam, como o uso obrigatório de máscara, distanciamento social e higienização regular das mãos.

A decorrer desde setembro de 2006, o Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela mantém o compromisso de se assumir como rampa de lançamento para criadores nacionais e internacionais nas áreas do design e do artesanato contemporâneo.

Define-se como um mercado criativo para pessoas criativas e decorre no primeiro fim de semana do mês (excepto em janeiro) com entrada gratuita.