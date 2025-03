O folar acabado de sair do forno, o riso das crianças a brincar no jardim, os pais a ultimar a refeição festiva. Estes são os verdadeiros ingredientes da Páscoa. Dentro de casa, a mesa está cuidadosamente preparada, com uma toalha de linho suave. No centro, um frasco decorativo de vidro, de apenas €5, exibe ovos coloridos. Cada detalhe contribui para um ambiente de entusiasmo.

A preparação que torna tudo mais especial

Nos dias que antecedem a Páscoa, os preparativos ganham energia própria. Escolher a decoração certa, renovar os utensílios de cozinha e definir o menu da refeição fazem parte da antecipação. O entusiasmo cresce à medida que a família se envolve, partilhando tarefas entre a escolha das receitas tradicionais e a decoração do espaço. Com detalhe de coelhinho, a tigela de dolomite é ideal para servir os frutos secos, chocolates e amêndoas. O prato de cerâmica em forma de coelho (€6) confere o toque rústico no momento dos aperitivos. A tarteira resistente ao calor garante que as receitas mantenham o sabor autêntico. Os detalhes podem criar memórias duradouras.

Para quem recebe convidados, a escolha dos elementos decorativos é essencial para criar um ambiente acolhedor. Almofadas temáticas, velas suaves e pequenos detalhes, conferem ao espaço um toque mais acolhedor. O que fica a faltar? Centros de mesa naturais que trazem frescura e cor à celebração.

Toalhas de linho da Pepco

A diversão das crianças dá o tom festivo

Para os mais pequenos, a caça aos ovos é o momento mais aguardado do dia, com cestos prontos para serem abastecidos, ao som de gargalhadas a ecoar no jardim. O suporte para ovos da Pepco não só embeleza a mesa, mas também convida as crianças a participarem na preparação da refeição. São momentos como estes que fortalecem os laços familiares.

Para além da caça aos ovos, há inúmeras formas de manter os mais novos entretidos ao longo do dia. Atividades criativas, como pintar ovos ou construir pequenas decorações para a mesa, fazem parte da magia desta festividade. Jogos ao ar livre, como corridas em equipa ou desafios temáticos, tornam a celebração ainda mais animada.

À mesa, tradição e sabor unem-se

A Páscoa em Portugal é um tributo à gastronomia, uma celebração de sabores que reúnem família e amigos. O aroma das refeições tradicionais e o toque dourado do pão de ló criam uma harmonia de tradições culinárias que passam de geração em geração. O suporte para ovo em dolomite da Pepco é a aliada perfeita para servir pratos típicos com sofisticação, enquanto a base para bolos temática dá aquele toque especial às sobremesas. Uma mesa bem decorada valoriza a experiência.

O entusiasmo pelo momento da refeição começa muito antes de os pratos chegarem à mesa. A preparação envolve todos, desde quem amassa o folar até quem dá os toques finais na sobremesa.

Depois da refeição, a primavera convida a sair

campanha Pepco SAPO Pascoa

Com os dias mais longos e a temperatura amena, a tarde de Páscoa pede momentos ao ar livre. Caminhar pelo parque, organizar um jogo entre primos ou simplesmente desfrutar da tranquilidade do jardim são formas de prolongar a celebração. Um piquenique improvisado ou um lanche tardio sob a sombra de uma árvore tornam o dia ainda mais especial. Quando a noite chega, o conjunto de seis velas (€2,5) ou a vela com fragrância (€4) iluminam (e perfumam) o ambiente com um brilho acolhedor, ideal para os convidados ficarem uns minutos mais a festejar.

Veja na fotogaleria abaixo alguns dos produtos à venda

Decoração que faz a diferença

Cuidadosamente escolhida, a decoração ideal consegue criar o ambiente perfeito. O coelho decorativo da Pepco acrescenta um toque festivo à mesa, enquanto a almofada em forma de coelho traz conforto e charme ao espaço. Peças delicadas complementam o ambiente, transformando qualquer divisão num cenário digno da época.

No final, a Páscoa será sempre um momento para desfrutar com aqueles que mais gostamos. Com as escolhas certas, tudo se torna mais especial e pequenos gestos criam grandes memórias. É nos detalhes que se encontra a verdadeira magia desta celebração.