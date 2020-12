Caves Ferreira recebem exposição (gratuita) de presépios de conceituado ceramista português

As Caves Ferreira vão ser o palco, hoje pelas 15h00, da inauguração da exposição dos famosos presépios do ceramista Delfim Manuel, na presença do artista e aberta ao público.

Com entrada livre, a mostra decorre na ala dos LBV até 10 de janeiro de 2021, sob o tema “É Natal! Uma luz brilha!” e oferece a oportunidade de aquisição de peças do artista.

créditos: Caves Ferreira/Delfim Manuel

Delfim Manuel é um dos mais prestigiados ceramistas da atualidade, combinando perícia e delicadeza no manuseamento do barro.

Amplamente premiado a nível nacional e regional, é particularmente reconhecido pela sua coleção de presépios, que poderá ser visitada gratuitamente nas Caves Ferreira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, entre 5 de dezembro e 10 de janeiro.

créditos: Caves Ferreira/Delfim Manuel

Uma visita às Caves Ferreira

Aproveitando a visita à exposição de Delfim Manuel, o público pode ainda conhecer o espaço de enoturismo das Caves Ferreira, um autêntico museu vivo do Vinho do Porto, recentemente renovado.

Respirando história e tradição, poderá conhecer A casa de Dona Antónia, onde uma árvore genealógica e documentos históricos evocam a vida e obra de uma figura ímpar do Douro Vinhateiro.

O Douro tem também o seu lugar de destaque no circuito, através de fotografias e artefactos que nos transportam para os tempos do antigamente.

Em jeito de homenagem ao emblemático património Vintage de Porto Ferreira, poderá também visitar um espaço onde irá percorrer uma viagem no tempo dedicada a esta categoria especial de Vinho do Porto.