Formados em 2013, os The Peakles recriam os temas intemporais dos Beatles, e contam já com mais de duas dezenas de concertos em terras de sua majestade, com destaque para os sempre esgotados concertos na sala onde os próprios Beatles se mostraram ao Mundo – o The Cavern Club.

No Casino Espinho, os jantares concerto com a participação dos The Peakles decorrem a 5 e 6 de agosto, com o preço de 52,5 euros. Seguem-se jantares concerto a 12 e 13 de agosto, de tributo aos Abba; a 19 e 20 de agosto, de tributo a Carlos do Carmo e a 26 e 27 do mesmo mês de tributo a Daniela Mercury e Ivete Sangalo.