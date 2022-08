Situa-se no distrito da Guarda, faz fronteira com os distritos de Viseu e de Bragança. Além das classificações da UNESCO, ainda se faz ouvir por acolher um dos grandes festivais de verão do interior do país. Vila Nova de Foz Côa é feita de gravuras pré-históricas e faz-se rodear pelas paisagens do Alto Douro Vinhateiro, ambas eleitas Património Mundial da Humanidade, mas promete ir além das vistas neste Verão.

Destinado a todos aqueles para quem o Verão não é só praia, a organização do Côa Summer Fest, sugere um roteiro por Vila Nova de Foz Côa, passando pelos pontos mais emblemáticos e as atrações mais promissoras da região:

1. Passear por Castelo Melhor

Castelo Melhor é uma pacata aldeia rural de Foz Côa, repleta de vestígios históricos, que conquista os seus visitantes pelas ruas de pedra, onde ainda é possível visitar monumentos como o Castelo, a Igreja Matriz, a Capela de Santa Bárbara ou a Capela e o Miradouro de São Gabriel.

2. Descobrir as gravuras rupestres

Este é um dos aspetos que destaca a cidade do interior. O Parque Arqueológico do Vale do Côa é o maior museu de arte rupestre ao ar livre, com gravuras com 20.000 anos de história, classificados como Património Mundial da UNESCO. Para seguir o legado arqueológico desta região, o Museu do Côa é outro ponto obrigatório do roteiro, que contextualiza e conta esta história aliada à tecnologia.

3. Desfrutar das paisagens do Alto Douro Vinhateiro

Deve-lhe Foz Côa a segunda classificação da UNESCO. Alto Douro Vinhateiro é a mais antiga região vitícola regulamentada do mundo, que combina a natureza, repleta de encostas íngremes e socalcos recortados, com a ação contínua do Homem. É neste vale fértil que se produz o famoso vinho do Porto, a companhia ideal em qualquer estação.

4. Observar Foz Côa pelo miradouro do Museu

À margem do rio, a partir do Museu do Côa, há acesso a um miradouro com vistas privilegiadas sobre a paisagem, que resulta dos dois Patrimónios Mundiais da região: o Parque Arqueológico e o Alto Douro Vinhateiro. Deste miradouro, é ainda possível observar a foz do rio Côa, onde este abraça o Douro.

5. Viver a magia de um festival de Verão

Para completar este roteiro, a sugestão é terminar a visita no Côa Summer Fest, de 4 a 6 de agosto, numa iniciativa que oferece várias atividades durante o dia, para todas as idades, e concertos gratuitos à noite. Este festival, organizado pela Associação Juvenil Gustavo Filipe, garante muita diversão, algumas surpresas, zona de campismo e ainda acesso gratuito às piscinas municipais. Nenny, Sippinpurp e Ivandro são os artistas confirmados deste ano.