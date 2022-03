Na campanha especial de alojamento para a Páscoa, de 11 a 24 de abril, cada reserva no The Oitavos custará 203 euros por noite em quarto duplo, com pequeno-almoço buffet incluído. O quarto inclui ainda uma surpresa doce e um welcome-drink. O acesso à balneoterapia – que inclui a piscina interior, sauna e banho turco – também está incluído.

Para o Domingo de Páscoa, a 17 de abril, a tradição mantém-se no The Oitavos, com um almoço buffet (65 euros adulto, 34 euros para crianças dos cinco aos 12 anos, gratuito até aos quatro anos), confecionado pelo chef Cyril Devilliers, que inclui os pratos tradicionais desta quadra festiva - como o cabrito assado, o leitão e polvo à lagareiro - completado por peixes e mariscos e saladas saudáveis. Para os mais novos, haverá uma divertida caça aos ovos.

Para momentos de diversão e convívio outdoor, o The Oitavos sugere atividades para toda a família, tais como os passeios de bicicleta ou a cavalo pela natureza. Para quem é fã de golfe, o hotel tem um dos melhores campos de golfe da Europa. Para os amantes de praia, as praias de Cascais e do Guincho, onde a prática de surf e os passeios de barco estão disponíveis.

No The Oitavos SPA, os hóspedes encontram vários tratamentos, desde as massagens aos tratamentos de corpo e rosto. Existe também uma zona de balneoterapia, constituída por sauna, banho turco, jacuzzi e piscina interior, acessível aos hóspedes.

As reservas poderão ser efetuadas pelo e-mail reservations@theoitavos.com ou telefone 214 860 020