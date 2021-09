“Ao longo dos últimos anos, a De’Longhi tem registado um crescimento exponencial, sendo as máquinas de café expresso automáticas o principal motor deste crescimento”, refere Massimo Garavaglia, CEO do Grupo.

“Acreditamos que o Brad Pitt é o embaixador perfeito para mostrar a De’Longhi ao mundo – ele personifica o espírito da marca De’Longhi: ousado e global, mas ao mesmo tempo, sofisticado e elegante.”

A campanha centra-se no vislumbre de um “clássico dia na vida de Brad Pitt”. O seu passeio matinal de moto por Los Angeles, a compra dos seus grãos de café favoritos, a paragem para abastecer… todas estas cenas representam uma rotina que todos ansiamos no nosso dia a dia: chegar a casa e finalmente relaxar, com um delicioso café ou cappuccino – um momento perfetto.

Para conceber esta campanha memorável pela sua qualidade cinematográfica, a De’Longhi recrutou uma equipa impressionante de profissionais da indústria cinematográfica e da moda.

Brad Pitt na campanha para a De'Longhi créditos: De'Longhi

Os créditos do spot da campanha são atribuídos ao trio premiado pelo filme La La Land (2016): o realizador Damien Chazelle; o diretor de fotografia Linus Sandgren e o compositor Justin Hurwitz que conseguiram um filme que combina, na perfeição, uma visão idílica com um real sentimento de “autenticidade” – um elemento essencial na mensagem da De’Longhi. Hurwitz, que criou uma banda sonora original para a campanha, afirma: “Quando vi o que o Damien conseguiu fazer com o spot e o Brad com a imagem mais cool de sempre, fiquei muito entusiasmado para compor uma melodia que combinasse na perfeição com esta vibe”.

As fotografias da campanha são da responsabilidade do aclamado fotógrafo de moda, Lachlan Bailey.

A escolha de Brad Pitt para esta campanha global representa muito mais do que trabalhar com um ícone reconhecido mundialmente. Pitt é um aclamado ator, produtor, ávido defensor de causas ambientais, colecionador de arte, apaixonado por arquitetura e design.

Máquina de Café De’Longhi

Um homem do mundo, que consegue combinar várias facetas e interesses de forma única, mantendo a sua mística intacta ao longo do tempo e para além da sua fama.

Um espírito que reflete os valores da própria marca De’Longhi - uma empresa familiar, de raízes e paixão tipicamente italianas, que reconhece e valoriza a harmonia e a elegância para além dos estereótipos, criando produtos de excelência, versáteis, elegantes, sofisticados e acessíveis a todos.

Uma campanha icónica e autêntica. Tal como uma estrela de Hollywood, que prepara a sua simples, mas perfeita, chávena de café.