Bordallo Pinheiro reproduz jarra de 1904 para assinalar aniversário

Para assinalar o seu 140º aniversário, a Fábrica de Faianças Bordallo Pinheiro lançou a peça Jarra com Lagostas.

Do riquíssimo acervo de Raphael Bordallo Pinheiro e do seu filho, Manuel Gustavo, a Bordallo Pinheiro recupera agora uma jarra criada em 1904, que figura na coleção permanente do Museu de Cerâmica nas Caldas da Rainha.

Segundo o comunicado, a elegância e a inovação formal desta peça, Jarra Lagostas, foi determinante para a marca aquando da decisão de a reproduzir. Nela se conciliam o naturalismo e exuberâncias bordallianos, mas exibindo uma notável contenção no desenho e na pintura.

De linhas geométricas, puras e minimais, incluindo o desenho quadrado das asas e até a simetria dos elementos decorativos, Jarra Lagostas precede o modernismo em Portugal. Uma Peça do Ano que é uma criação para todos os tempos.

A Jarra com Lagostas tem um valor de 1700 euros e só pode ser adquirida por encomenda, segundo informação da marca.

créditos: Divulgação

Recorde-se que a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha foi fundada em 1884, cruzando as artes tradicionais da cerâmica, a modernidade de diversos estilos que se anunciavam como o futuro, e a originalidade e irreverência do seu criador, Raphael Bordallo Pinheiro.

Há um século e duas décadas, nascia a produção de peças indissociáveis plenas de criatividade e humor, marcadas pela consciência social e pela transgressão das ideias feitas.

A aquisição da empresa por parte do Grupo Visabeira em 2009 resgatou esta herança de enorme valor, assegurando a continuidade de uma empresa de destacada notoriedade artística que se confunde com o património cultural nacional.

Grande parte das técnicas centenárias continuam a ser utilizadas ainda hoje na reprodução dos modelos. A fábrica continua a recuperar o riquíssimo e vastíssimo legado bordalliano e, animada pelo mesmo espírito pioneiro que lhe deu origem, cria produtos contemporâneos, reforçando a sua ligação a artistas de renome da arte contemporânea e alicerçando o seu prestígio nos diversos mercados em que marca presença.

Nomes como Claudia Schiffer, VHILS, Estúdio Campana, Nini Andrade, Joana Vasconcelos, Paula Rego, Maria Lynch, Vik Muniz entre outros, dão continuidade ao espírito e trabalho de Raphael Bordallo Pinheiro, seja através de reinterpretações das suas obras, seja com obras próprias mas, marcadamente, inspiradas pelo legado que Raphael deixou.

Reconhecidas internacionalmente, as coleções da marca têm sido galardoadas com prémios de design.

Já fazem parte da história da Bordallo Pinheiro prémios como os German Design Awards, Iconic Awards e European Product Design Awards.

Atualmente, os principais mercados internacionais são a França, Itália, Espanha, Reino Unido, Holanda, Suécia, Estados Unidos e Japão. A marca está disponível, online, no mundo todo.