Uma estadia. Tenha uma experiência numa das principais avenidas de Lisboa num novo boutique hotel

Situado naquela que é a artéria mais multicultural de Lisboa, o Dos Reis Beautique Hotel, na Avenida Almirante Reis, é a quarta unidade hoteleira do grupo The Beautique Hotels, que conta também com o Figueira Beautique Hotel, o WC Beautique Hotel e o Madalena Beautique Hotel.

Como em todos os TBH, o Dos Reis Beautique Hotel é um projeto de design de interiores do Atelier Nini Andrade Silva e um projeto de arquitetura a cargo do gabinete NLA - Nuno Leónidas Arquitectos. Na decoração, destaca-se o candeeiro de enormes dimensões do Atelier Nini Andrade Silva, em forma de coroa, com finalização artística de Mário Belém, que surge sobre a receção do hotel e que é um dos elementos icónicos deste hotel.

Com 54 quartos, distribuídos por cinco pisos, o Dos Reis Beautique Hotel alia design à história, uma vez que a fachada do hotel reflete a versatilidade arquitetónica onde se deu primazia a materiais como a madeira, as chapas metálicas e a cerâmica. O cinzento e champanhe são os tons de eleição nos quartos e nos espaços comuns, com peças de mobiliário de época, como os grandes espelhos barrocos, cerâmicas com motivos vegetalistas e peças em vidro.

O Dos Reis tem ainda três salas de reunião totalmente equipadas, que se podem converter num espaço único para reuniões ou eventos e incluiu ainda um restaurante, Anarchia, com uma carta predominantemente italiana.

As reservas para o Dos Reis Beautique Hotel podem ser feitas através do site do hotel, WhatsApp (964 476 574) ou das plataformas habituais de reservas de hotelaria.

Uma refeição. Aproveite o fim de semana de sol para conhecer o novo restaurante do Belas Clube de Campo

O Belas Clube de Campo, que também é um espaço verde a poucos quilómetros de Lisboa, tem uma novidade no que à restauração diz respeito. Trata-se do Clubhouse com um menu inspirado na cozinha tradicional e vista para o campo de golfe.

Aberto para almoços e jantares (sexta e sábado), tem opções desde refeições ligeiras a uma experiência de fine dining. Ao domingo, o espaço dá lugar a um almoço buffet. Para uma refeição, a sugestão pode passar pelo Carpaccio de novilho com molho cipriani (12€), o Tranche de salmão com polenta frita e legumes (18,50€) ou o Naco blackangus (18,50€). Para aqueles que procuram uma refeição mais ligeira, a recomendação é a Sanduíche de pulled pork com batata-frita (11€) ou o Prego de atum em bolo do caco, com chutney de cebola roxa e batata-doce frita (16€).

O menu adapta-se para o jantar onde se destacam iguarias como Tempura de legumes da horta (6,60€), nas entradas, Garoupa com camarão, mil folhas de batata e molho de caldeirada (24€) ou o Cachaço de porco ibérico, com texturas de fava e caviar de laranja (20,50€), como prato principal. Para quem segue uma dieta vegan ou vegetariana há Risoto de cogumelos (15€).

A esplanada é um dos ex-libris do restaurante, por cima do campo de golfe, com uma vista para a Serra de Sintra.

Um evento. O universo “Super Mario Bros. O Filme” para os amantes da mítica personagem da Nintendo

“Super Mario Bros. O Filme” chegou às salas de cinema a 5 de abril e a pensar nos fãs deste universo da Nintendo há um set temático, com um conjunto de atividades que termina a 16 de abril, no Almada Fórum, e pensado para toda a família.

Este evento Super Mario Bros é composto por várias áreas, com o objetivo de nos transportar para diversas cenas do filme. O Insta Spot “Super Mario Bros. O Filme” é um cenário com efeito tridimensional onde podemos tirar fotos. Há também um photowall, onde é possível posar com os irmãos canalizadores mais famosos da animação. Pode ainda explorar o Insta Spot Cano, um photopoint com o icónico ‘podium verde’ e acessórios como os chapéus de Mario e Luigi, para se vestir como as suas personagens preferidas. Neste photopoint as fotografias serão impressas no momento para que os visitantes as possam levar como recordação.

O set conta com a Área Nintendo onde pode desfrutar de cinco Nintendos Switch com transmissão dos jogos em simultâneo. Há também a Zona Mario Kart Live, um espaço dedicado ao jogo Mario Kart Live Home Circuit. Trata-se de um recinto com uma pista e obstáculos onde se pode conduzir um carro telecomandado do Mario e outro do Luigi. Para os mais pequenos está reservada uma área de construções onde estão disponíveis conjuntos Lego Super Mario.

Os visitantes têm ainda a oportunidade de participar nos momentos Meet & Greet a 15 e 16 de abril, das 15h às 19h.

Um passeio. Programa “Golfinhos no Tejo”, uma iniciativa do Oceanário de Lisboa

créditos: divulgação

Sabia que Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem? O regresso dos golfinhos ao rio Tejo, ritual que se vem a repetir desde 2020, serve de mote para a iniciativa conjunta do Oceanário de Lisboa e a Terra Incógnita. O convite é fazer um passeio de barco, onde vai poder observar de perto estes animais, na companhia de um biólogo marinho. Os bilhetes online estão disponíveis desde o início do mês de abril até final de setembro.

No programa deste ano, as saídas acontecem às sextas, sábados e domingos, com partida às 9h30, na Terra Incógnita, na Doca de Santo Amaro. Pode optar por realizar apenas o programa de observação de golfinhos, com o valor de 65€ por adulto e 52€ por criança, ou por um pack especial, que inclui a atividade de observação de golfinhos, um bilhete para o Oceanário e uma t-shirt #seathefuture, com o valor de 93€ por adulto e 72€ por criança. A idade mínima para esta atividade é 6 anos.

Um festival. A primeira edição do Lisbon Vegan Market e o Heartfulness Day Lisboa

Acontece a 16 de abril, na Fábrica Braço de Prata a primeira edição do Lisbon Vegan Market. Trata-se de um evento que tem a sustentabilidade, a inclusão social e os direitos dos animais na sua base, onde se pretende dar a oportunidade a pequenos negócios de divulgarem o seu trabalho.

Assim, como o nome indica, apenas projetos veganos marcam presença. Há ainda workshops, palestras e até hora do conto, para as crianças. O evento é para toda a família, sendo também pet friendly.

Paralelamente, na sala Eduardo Prado Coelho, a partir das 11h, o Heartfulness Day Lisboa vai dar a conhecer, gratuitamente, diversas práticas meditativas, como técnicas de relaxamento e redução de stress.

Uma comemoração. Assinale os 155 anos da EPAL com música e workshop

As comemorações dos 155 anos da EPAL, têm estado a acontecer ao longo de todo o mês de abril, com um conjunto de iniciativas gratuitas. Este sábado, 15 de abril acontece o segundo workshop de “Cozinha Sustentável”, gratuito e mediante inscrição prévia, no Pátio da Água da Avenida da Liberdade, às 15h.

Desta vez é Diogo Coimbra, chef executivo do Este Oste e do Único, restaurante que nasceu da vontade conjunta do Este Oeste, da Associação Bipp – Semear, parceira da EPAL nos seus projetos de inclusão social, e do CCB, que forma e emprega pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento de forma a integrá-las no mercado de trabalho.

Os workshops (há mais um a 22 de abril, com A Pitada do Pai) foram pensados para chamar a atenção para o uso eficiente da água assim como de outros recursos naturais, como os alimentos.

Pelas 17h, tem início o momento musical com “Smooth Jazz”. Se perder esta oportunidade, a 22 de abril haverá o concerto “Tributo anos 80”, e a 30 de abril “Acústico Bossa Nova”, a fechar as comemorações, no Reservatório da Patriarcal (no subsolo do Jardim do Príncipe Real).

Um workshop. Aprenda mais sobre de decoração e design de interiores com Rita Salgueiro

Gostava de decorar a sua casa como aquelas que aparecem nas revistas, mas não sabe por onde deve começar? Está a pensar fazer uma remodelação, mas tem dúvidas sobre que materiais são os mais indicados ou que cores combinam? Ou gostava de ter um plano de decoração como o de um profissional, mas não tem orçamento para contratar um?

O Workshop de Decoração e Design de Interiores da arquiteta de interiores Rita Salgueiro, que acontece a 15 de abril entre as 10h e as 18h30, foi pensado para responder a estas questões de forma que qualquer pessoa possa adquirir conhecimentos base para alcançar um resultado equilibrado, confortável e, sobretudo, adequado ao seu orçamento.

O workshop é composto por três níveis, mas pode optar por fazer apenas o nível 1, juntar com o dois, ou acrescentar o terceiro, onde o projeto fica fechado em termos de materiais, revestimentos, tecidos, peças de mobiliário e elementos decorativos.

O primeiro nível pode ser assistido em vídeo (85€, 15 aulas de 4 horas) dando a possibilidade de o completar o workshop ao seu ritmo, através do site. Os níveis seguintes (60€ cada) são realizados ao vivo, via Zoom ou presencial, no atelier da designer, em Campo de Ourique, Lisboa.

Há pacotes especiais para a aquisição de mais do que um nível. Mais informações aqui.

Um mercado. A quarta edição do Santa Clara By Mercado da Linha

Acontece este fim de semana, a 15 e 16 de abril, a 4ª Edição do Santa Clara By Mercado da Linha. Com uma periodicidade mensal, no terceiro fim de semana do mês, no Mercado de Santa Clara.

Neste mercado pode ficar a conhecer o trabalho de jovens artesãos e designers. Há também alguns produtos gourmet nacionais, de queijos a enchidos, frutos secos do Oeste, mel biológico, comida vegan, pão de Mafra, bolos regionais, as bolas de Berlim, empanadas da Argentina ou sumos naturais.

No sábado tem ainda a Feira da Ladra a acontecer no espaço circundante do mercado, no Campo de Santa Clara.