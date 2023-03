Uma estadia. Uma novidade com vista para as praias da Costa de Caparica

O Crowne Plaza Caparica Lisbon, na Aldeia dos Capuchos, renovou as suas instalações e desde 23 de março que está a funcionar em pleno, uma vez que as obras de remodelação forem sendo feitas ao longo do último ano.

Com um total de 227 quartos, apresenta quatro tipologias diferentes – standard, premium, one-bedroom suite e two-bedroom suite. Uma das características deste hotel é o facto de a maioria dos quartos ter vista mar e para as praias mais emblemáticas da Costa de Caparica. Outras das características é o facto de não existem horários rígidos de refeições uma vez que a cozinha está preparada para servir refeições completas ou refeições mais leves a qualquer hora do dia.

O hotel tem ainda um spa e ginásio considerado de topo com zonas de cardiofitness, musculação, treino funcional e alongamentos. Tem ainda uma equipa preparada para acompanhar os clientes em áreas como gestão de peso, reabilitação física, pré e pós-parto ou preparação de atletas, além de aulas de grupo como Yoga ou AnimalFlow. Existem ainda duas piscinas, uma no exterior e outra no interior, ambas aquecidas.

Os preços começam nos 130 euros por noite, para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, em época baixa, e a partir de 200 euros em época alta.

Uma refeição. Continuamos com vista para o mar, mas com marisco e peixe fresco

créditos: divulgação

O restaurante Monte Mar, em Lagos, que também tem restaurantes em Lisboa e Cascais, já abriu portas, com propostas de marisco e peixe fresco e uma vista desafogada para o oceano.

O edifício é em tons terra, construído de raiz sobre uma antiga ruína, na Ponta da Piedade. Por fora é rodeado de espaço verde e por dentro, o ambiente tem muitas peças de comércio local, com referências à natureza e ao mar, não estivéssemos numa importante zona piscatória.

O espaço tem capacidade para 150 pessoas e destaca-se pela vista panorâmica e pelo rooftop com jardim. A ementa conta com os pratos icónicos do Monte Mar como os filetes de pescada com arroz de berbigão, a cataplana de marisco ou as iscas à Portuguesa.

O restaurante funciona de terça a sábado, das 12h às 16h, e das 19h às 23h, e domingo das 12h às 16h.

Um programa. A possibilidade de ser enólogo por um dia

créditos: Divulgação

A propósito da celebração do primeiro aniversário de abertura do enoturismo, o consórcio de produtores do Douro Lavradores de Feitoria deixa o convite aos amantes de vinho para viverem a experiência de ser Enólogo por um dia.

A experiência tem a duração de aproximadamente 2h30, com um caracter imersivo. Começa com a visita guiada à vinha, adega, linha de engarrafamento, garrafeira e sala de barricas.

Depois de contextualizados os “passos” necessários para a criação de um vinho, é através da prova de várias amostras e do loteamento das mesmas, que se faz a etapa seguinte, com o objetivo de se obter um blend ao gosto do autor. Depois, o “enólogo por um dia” vai engarrafar, arrolhar e adornar a sua garrafa, criando e colando o rótulo.

A experiência termina com uma prova de três vinhos da gama terroir – Meruge branco, Vinha do Sobreiro tinto e Quinta da Costa das Aguaneiras tinto, numa seleção que permite perceber o impacto que o terroir e o tipo de vinificação têm num vinho.

O valor desta atividade é 200 euros por pessoa, de segunda a sexta-feira, com flexibilidade de horário. A marcação prévia é obrigatória e deve ser feita – e confirmada em função da disponibilidade – através dos contactos winetourism@lavradoresdefeitoria.pt ou 968 667 660.

A Lavradores de Feitoria, na Quinta do Medronheiro, na EN 323, em Sabrosa, dispõe ainda de outras opções de programas de enoturismo. O centro de visitas e a loja de vinhos estão abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Uma exposição. "Viagem", um diálogo entre a tapeçaria de Portalegre e cerâmica

créditos: Divulgação

Do convite da Manufatura das Tapeçarias de Portalegre a Felipa Almeida, nasce uma exposição "Viagem". Com a curadoria de Felipa Almeida, podemos ver aqui um diálogo único entre tapeçaria e cerâmica de Portalegre.

A partir da tapeçaria Ponta da Culatra, de Henriette Arcelin, a curadora seguiu a linha cromática da peça, escolhendo outras quatro tapeçarias de Carlos Botelho, Cruzeiro Seixas, Emília Nadal e Menez, que serviram de mote para a criação de obras em cerâmica, pelas mãos de cinco artistas de diferentes gerações, percursos e nacionalidades.

O resultado é uma exposição com muita cor, que explora uma joia do património português. Patente na Galeria Tapeçarias de Portalegre, Rua da Academia das Ciências, 2J - R/C, em Lisboa, desde 22 de março, é possível visitar até ao próximo dia 1 de junho, às terças e quintas, entre as 14h e as 19h30, ou em qualquer outro dia da semana, apenas por marcação.

Um festival. Na Chamusca, uma sugestão de visita à 1ª Edição do Festival das Sopas Ribatejanas

É em Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, que acontece a primeira edição do festival Sopas Ribatejanas, num evento que além de 15 sopas também vai dar lugar a concertos, showcookings, workshops ou torneio de Boccia, num evento de entrada livre.

O evento que decorre de 24 a 26 de março vai ter sopas como couve com feijão, tripas, feijão verde com carneiro, de três por um, tomate com ovos escalfados, da pedra, creme de cogumelos, entulho ou ossos com carne.

Destaque para os showcookings com os chefs Hernâni Ermida (25 de março), que vai confecionar uma sopa de fataça do rio, e José Maria Lino (26 de março) que vai cozinhar a sua sopa de couve feijão, são os grandes destaques gastronómicos.

Na vertente musical, a animação é garantida por Romana (24 de março), Cláudia Pascoal (25 de março) e Pedro Pinhal, num espetáculo que contará com a participação especial dos fadistas Teresa Tapadas e Manuel João Ferreira (26 de março). Além dos concertos, a noite será animada pelos DJs Hugo Luz e André Gaspar, sexta-feira e sábado respetivamente.