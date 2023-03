Uma estadia. Ohai Nazaré, o paraíso das famílias e dos adeptos do ar livre que também é pet friendly

O hotel situado na Nazaré abriu para mais uma temporada no passado dia 24 de fevereiro e são muitas as atividades à disposição.

De acordo com a comunicação do Ohai Nazaré, a animação começa às sextas-feiras, a partir das 15h, pensada sobretudo para as crianças, com insufláveis, modelagem de balões, jenga e mikado gigante, pinturas faciais, bolhas de sabão gigantes, num conjunto de diversões que se estende pela tarde. À noite, há uma pista de dança para os mais pequenos, seguido de karaoke para os adultos mais corajosos.

As atividades ao sábado começam às 10h e terminam às 22h30, onde se destacam a escalada, gladiadores, desafios de tiro com arco, slackline, gincana, caça ao tesouro, jogos tradicionais, desafios em família, mini-horta, surf mecânico, silhueta da Nazaré e batismo de mergulho. A única atividade com custo é o paintball, a 5€ por pessoa.

Para encerrar o fim de semana, no domingo de manhã há insufláveis, bungee run, desafios de competição, bubble football, explosão criativa, hidroginástica, recicla com arte ou aquaball. À tarde, é tempo de Ohai challenge, vólei com bola gigante e, claro, insufláveis.

Ohai Nazaré Morada: Estrada Nacional 242, Km 31,5, 2450-138 Nazaré Reservas: booking.nazare@ohairesorts.com Telefone: +351 262 561 800 Site

Enquanto as crianças se divertem, os adultos podem desfrutar das duas piscinas interiores, ou assim que o tempo permita, das piscinas de contentores reciclados. Para os desportistas há a possibilidade de jogar padel, vólei, corrida, BTT ou yoga e a sala de convívio está equipada com Playstations 4, uma mesa de snooker e jogos de tabuleiro.

Não sendo exclusivo para famílias, no Ohai Nazaré pode aproveitar o facto de estar numa zona privilegiada de natureza e vista mar, seja a solo, em casal, com amigos e até com o seu amigo de quatro patas (o hotel é pet friendly).

As reservas podem ser realizadas através do website ou pelo mail.

Uma refeição. O brunch de domingo do Viseversa, em Lisboa

Brunch Viseversa créditos: Divulgação

Localizado no bairro de Belém, em Lisboa, o Viseversa é uma das mais recentes novidades da restauração lisboeta, espaço inaugurado no final de 2022. Ao domingo é o brunch que faz as honras da casa, depois de ter estado em formato soft opening, num convívio ideal para família e amigos.

O brunch é servido em estilo buffet, com algumas estações, por 35€. O valor inclui um bar de mimosas e bloody mary, e alguns sumos. As restantes bebidas são cobradas à parte.

Viseversa - Hyatt Regency Lisbon Reservas Telefone: +351 219023205 Horário: Brunch: Domingo das 12h00 às 16h00 Morada: Rua da Junqueira, 63, 1300-343, Lisboa

Concebido ao estilo de um Grand Café parisiense, a decoração do Viserversa é elegante e cosmopolita. Além do brunch, o restaurante é um “all day dining” com inspiração internacional, com pratos de todo o mundo. Com uma seleção dos melhores produtos e com uma carta de vinhos à altura, oferece diversidade e alguma curiosidade no momento de pedir.

Destaque para a carta de cocktails com assinatura dos mixologistas Patrícia Cabecinha e Filipe Ventura.

Uma exposição. A homenagem fotográfica às mulheres do Norte

Exposição fotográfica "As Bravas". créditos: Divulgação

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet inaugurou no dia 8 de março uma exposição fotográfica para assinalar o Dia Internacional da Mulher. “As Bravas” conta com fotografias da autoria de Paulo Pimenta, a partir de um projeto da PELE, um coletivo, criado no Porto em 2007, que desenvolve projetos de criação artística enquanto espaços de reflexão, ação e participação cívica e política.

Patente pelo menos até abril, esta é uma celebração das mulheres do Norte, mais precisamente da região de Amarante, cujas personagens estão enquadradas no cenário natural da serra do Marão e os retratos são uma forma de destacar as suas histórias de resiliência.

Esta mostra fotográfica esteve antes em exposição na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e nos claustros do Mosteiro de São Gonçalo, em Amarante.

“Nas montanhas do Marão (re)encontramos as nossas ancestrais, mulheres que lutam e resistem. Sussurram memórias silenciadas e cantam para espantar a solidão dos dias. Guardiãs de pés descalços e de lembranças de tempos duros, de histórias e cantigas do passado, mas com o futuro no olhar”, conta a equipa artística em comunicado, da qual faz parte o fotojornalista Paulo Pimenta.

Uma visita. A “Casa mais bonita do Porto” de portas abertas ao sábado

créditos: Divulgação

Desde o passado 4 de março que o Palacete Silva Monteiro, no Porto, considerado a “Casa mais bonita do Porto” segundo publicações da época de inauguração, está de portas abertas ao sábado para visitas guiadas e provas de vinho Verde, entre as 14h30 e as 18h30.

Situado no nº 318 da Rua da Restauração, os visitantes vão ter a possibilidade de conhecer o palacete do século XIX e atual Casa do Vinho Verde ao longo de 1 hora de visita guiada. Há o acompanhamento de uma pessoa do Curso de Restauro da Universidade Católica, que vai explicar os pormenores arquitetónicos e decorativos que servem de referência à história do Porto oitocentista.

As visitas têm um limite máximo de 15 participantes cada, acontecem de hora a hora e estão sujeitas a inscrição prévia, com um custo de 5€ por pessoa. No final, há uma prova de vinho Verde, com duas referências de produtores da região, que vão percorrendo os vários perfis de vinhos da Denominação de Origem. Inscrição prévia obrigatória aqui.

Uma caminhada. Um passeio pelos caminhos do Moscatel, em Favaios

Quinta da Avessada, em Alijó. créditos: Divulgação

O programa da responsabilidade da TIME OFF quer levar-nos ao planalto do Douro vinhateiro, no dia 12 de março, não só para usufruir da paisagem, mas também para conhecer uma das aldeias mais típicas da região, Favaios.

Por um valor de 35€ por pessoa, além da caminhada de 10 km, incluiu seguro e almoço na Quinta da Avessada, em Alijó, onde é também o ponto de encontro, com os sabores típicos da região. Segue-se uma a visita à enoteca, um espaço histórico onde ficamos a saber mais sobre o tão afamado licor português.

Para mais informações ou inscrições, contactar o mail geral@timeoff.pt ou o WhatsApp +351 918 813 459

Sugestões extra

Retiro “mindful movement” com Pedro Stürken, no Sublime Comporta

créditos: Divulgação

Esta pode ser uma oportunidade para desacelerar, acalmar a mente, desafiar o corpo e reconectar-se a si mesmo e à natureza, num retiro que decorre de 16 a 19 de março.

Neste programa vai poder aprender a melhorar aspetos diários do movimento e bem-estar, melhorando a sua força muscular, cardiovascular, resistência, mobilidade articular, postura e flexibilidade. Todo o programa será guiado pelos princípios de Movimento Consciente, Vinyasa/Power Ioga, Meditação Védica, Técnicas de Respiração e exposição à água fria.

Os preços variam entre 1428,50€ (individual), 2182€ (duplo) ou 1091€ (duplo por pessoa) e incluem três noites de alojamento no Sublime Comporta Hotel, refeições (pequeno-almoço orgânico saudável, almoço e jantar), três práticas matinais de meditação pranayama, três práticas matinais de movimento consciente, dois workshops de Mobilidade & Equilíbrio de Mãos / Inversões, um workshop de Meditação Védica com Sam Wright, respiração na praia e natação em água fria (opcional), um Spa Ritual (Healing Massage), acesso a piscina e workshop de alimentos crus.

Informações e reservas em reservations@sublimecomporta.pt ou +351 269 449 397.

Especial Dia Internacional da Mulher

