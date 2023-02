Uma estadia. Fim de semana prolongado para fazer a festa de Carnaval longe da confusão e com bons vinhos

O The Lodge Hotel propõe para estes dias um programa city break de duas noites de alojamento em quarto Deluxe com vista para o rio e com pequeno-almoço incluído, early check-in e check-out, estacionamento gratuito, um welcome drink e uma garrafa de DOC Douro tinto como oferta. Preços a partir de 520€.

Há ainda o programa The Grape Escape também com duas noites de alojamento em quarto Superior, Deluxe, Terrace Deluxe ou Junior Suite e Suite, pequeno-almoço incluído, welcome drink e cocktail no The Lodge Bar. Este tem incluído um almoço ou jantar com harmonização de vinhos para duas pessoas no Restaurante Dona Maria - menu The Grape Escape -, um bilhete para o The Wine Experience no World of Wine (WOW) e uma prova de vinhos com harmonização na brand house do produtor Vasques de Carvalho. Preços a partir de 680€.

Em paralelo, e para que possa festejar em grande, pode ainda aproveitar para desfrutar dos Wine Flights no The Lodge Bar - uma prova de vinhos, servidos a copo, tendo como ponto de partida um denominador comum. Nesta experiência estão incluídas as notas de prova do Sommelier que conta com 3 opções distintas: O Wine Flight Alvarinho, com tábua de queijos (25€/pessoa); o Wine Flight Touriga Nacional, com tábua de queijos (30€/ pessoa) e ainda o Wine Flight 100 anos Porto, com chocolates (55€/pessoa).

Uma festa. Come as You Are, a festa de Carnaval onde nem precisa de se mascarar

Os saudosistas do grunge reconhecerão sem dificuldade a música “Come as You Are”, dos Nirvana. Este é também o mote para a noite de Carnaval que está a ser preparada pelo W Algarve, em Albufeira. Nesta ocasião, pode escolher o que quer ser: se optar por um look carnavalesco ou não. “Choice is yours, don’t be late”, como nos diz a música.

A festa está marcada para 18 de fevereiro, entre as 21h e a 1h, e as DJ Live Sessions estºao abertas tanto para algarvios como para quem escolher rumar a sul neste fim de semana que pode ser prolongado. Há ainda as atuações de PIPPA e Westvil.

A festa será no W Lounge e a entrada custa 20€, incluindo uma welcome drink podendo ser adquirida aqui.

Um jantar. Vinhos de Luís Pato numa refeição que pretende ser memorável

A família Pato é um nome incontornável na produção de vinho, pelo menos desde o século XVIII. João Pato começou a engarrafar vinho das suas vinhas em 1970, tornando-se o primeiro produtor/engarrafador da Bairrada depois da sua demarcação e o seu filho Luís Pato continuou herdou o espírito empreendedor da família, com a produção do seu primeiro vinho em 1980, um monovarietal de Baga, a casta rainha da Bairrada.

Este produtor de vinhos vai marcar presença num jantar vínico sensorial que vai acontecer no Cícero Bistrot, em Campo de Ourique, Lisboa, no dia 18 de fevereiro, num menu com a assinatura do chef Hugo Cortez (entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa) com harmonização de vinhos do produtor, por um valor de 195€ por pessoa.

A organização deixa a nota: “Como o Carnaval não aceita limites, no nosso jantar os vinhos serão servidos livremente”. Saiba mais sobre o Cícero Bistrot aqui.

Um evento. Comemorar o centenário do Carnaval mais português de Portugal

De 17 a 21 de fevereiro, o Arena Shopping, em Torres Vedras, vai assinalar o centenário do Carnaval mais português de Portugal, com muitas atividades pensadas não só para crianças, mas também para adultos.

Ao longo de cinco dias vai ser possível fazer pinturas faciais, participar em atelier de máscaras ou ainda tirar algumas fotografias no photobooth com os adereços carnavalescos disponíveis no local, num cenário criado propositadamente no piso 2.

Para os que queiram aprender a fazer fatos de Carnaval caseiros ou ainda maquilhagem própria para os melhores looks, o shopping disponibiliza várias dicas no seu site.