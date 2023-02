Uma estadia. Um ecoturismo no litoral alentejano para nos conectarmos com a natureza

A Figueirinha Ecoturismo, a 25 quilómetros de Vila Nova de Milfontes, abriu ao público há cerca de 10 anos num projeto em que a sustentabilidade e o turismo responsável eram a principal premissa. Dispõe de seis espaços de alojamento entre quartos, tendas e uma cabana, com preços a começar nos 75€, em época baixa.

Tem ainda uma piscina biológica, com 23 espécies diferentes de plantas que equilibram o ecossistema e purificam a água, uma mais-valia, não só para os nossos hóspedes amantes da natureza, mas também para a fauna envolvente. A propriedade é envolvida em montado de sobro, olival, com plantação recente de medronheiros. Em regime off-grid, este turismo em espaço rural ganhou autonomia com baterias e painéis solares, promovendo a poupança de água, energia e resíduos, fazendo compostagem e ainda com uma mini horta sem recurso a químicos.

A Figueirinha Ecoturismo valoriza as relações afetivas e o acolhimento personalizado, numa interação entre os hóspedes e a comunidade. Os animais da propriedade fazem parte da família por isso não estranhe se encontrar os cães Meia Leca e Pirulas, as gatas Ema e Alice, a gansa Kiwi, o galo Ernesto e as galinhas Gertrudes, Popas, Camélia, Azeitona, Pipoca, Pikachu, Flôr. O espaço é pet friendly pelo que pode levar o seu animal de estimação.

A pensar no Dia dos Namorados, o turismo rural tem, entre os dias 10 e 15 de fevereiro, um programa para estadias de três ou mais noites com oferta de um piquenique romântico com vista para vale Figueira. Pode ainda fazer um passeio guiado em dia a combinar na rota circular da Senhora das Neves, marcado pela Rota Vicentina, passeio a cavalo a 35 € por pessoa ou ter um jantar vegetariano à lareira ou no “fire pit”, dependendo das condições meteorológicas, com partilha de histórias do Alentejo, de amor alentejanos e de viagens a 20 € por pessoa, com bebidas incluídas.

Uma refeição. Até rima, mas no dia da Fundação Nacional do Japão, o Soão tem um menu especial

A 11 de fevereiro, o Soão - taberna asiática, em Lisboa, substitui a sua carta habitual por um menu especial de comemoração da Fundação Nacional do Japão. Desenvolvido pelo chef João Francisco, o cardápio propõe a frescura, a técnica e a criatividade da gastronomia nipónica. A carta encontra-se dividida em várias secções: Zensai (entradas), Sunomono (avinagrados), Suimono (sopas), Kushiyaki (robata), Nabemono (principais) e, claro, o clássico Sushi&Sashimi.

A carta de bebidas acompanha os festejos com a seleção especial de chás da Companhia Portugueza do Chá. Ganha destaque a secção de sakés ou os whiskys. Saiba mais aqui.

Um concerto. À luz das velas para ouvir um tributo a Queen, em Oeiras

O Candlelight, concerto intimista à luz das velas original da Fever, vai reforçar a sua presença em Oeiras, com duas sessões a 11 de fevereiro (19h30 e 21h30), no Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos. Este concerto vem no seguimento do sucesso das primeiras edições no final de 2022, numa experiência multissensorial que junta a delicadeza da música clássica à magia da luz das velas, com a interpretação de vários artistas e quartetos de cordas.

Neste que é um tributo a uma das bandas mais icónicas de sempre, liderada por Freddy Mercury, vai poder vibrar ao som de músicas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” ou “Who Wants To Live Forever”, interpretado por um quarteto de cordas. Os bilhetes custam a partir de 15€ e podem ser adquiridos através do site ou app da Fever. Este concerto vai ter duas novas sessões a 18 de março.

Um passeio. Celebrar o aniversário do Dino Parque, na Lourinhã

O Dino Parque Lourinhã celebra o quinto aniversário neste fim de semana e convida todos a comemorar esta data com o Lori, a mascote, que está disponível para tirar fotografias. Estão planeadas diversas atividades como pinturas faciais, visitas guiadas gratuitas ou conversas com o paleontólogo.

Ainda em jeito de celebração todas as crianças entre os 4 e os 12 anos têm desconto de 50% no bilhete de entrada durante o fim de semana. O desconto está apenas disponível para bilhetes adquiridos na bilheteira física do parque e cada criança terá de ser acompanhada por um adulto, que terá de adquirir o seu bilhete ao balcão. Esta oferta especial não é acumulável com outras promoções.

O Dino Parque Lourinhã está aberto entre as 10h e as 17h, sendo que a última entrada pode ser feita até às 15h30.