A obra em grande escala de Marilyn Monroe é a primeira que vemos através da janela da Galeria Art Lounge. Quando olhamos mais perto, percebemos que a imagem pixelizada é composta por milhares de cápsulas de café Nespresso sobre uma tela de 180x180cm. A obra é uma invenção artística de Ricardo Bellino, artista brasileiro que se inspirou no design das cápsulas de café e nas suas cores brilhantes enquanto tomava um café na Nespresso de Madison Avenue.

A exposição, agora em Lisboa e pela primeira vez na Europa, reúne onze obras, cada uma composta por 2500 cápsulas de café que, juntas, projetam o rosto de figuras da cultura pop, das artes, da música, do desporto e da política.

Bellino explora a Arte Óptica (o termo Op Art foi lançado em 1964 pela revista Time), isto é, a criação de imagem a partir de ilusões óticas que nos dão a impressão de movimento. As cápsulas representam as cores ponto a ponto - de perto, é uma miríade de formas coloridas perfeitamente alinhadas, mas se dermos um passo atrás, os rostos são perceptíveis e conseguimos imediatamente reconhecê-los. Por exemplo, através da lente do nosso smartphone podemos ver com mais nitidez qual os rostos criados.

Foi através desta forma de arte que Ricardo Bellino marcou e moveu cabeçalhos de revistas e jornais por todo mundo e conquistou colecionadores, como é o caso de Paulo Coelho, Romero Britto e David Foster. A ideia de cultivar conceitos desafiadores está na essência da formação deste artista, que vê oportunidades no improvável. Foi sócio de John Casablancas no Brasil e abriu a Elite Models em São Paulo, que teve sucesso no lançamento de Giselle Bundchen e Adriana Lima.

Mas a arte de Bellino também tem um cariz solidário. Muitas das suas obras foram doadas a várias instituições internacionais: o rosto de Grace Kelly foi leiloado por 26 mil euros, que reverteram para a Liga Contra o Cancro de Genebra. Em Miami a obra intitulada JFK foi leiloada por cerca de 28 mil euros a favor da Best Buddies International, uma associação que apoia pessoas com deficiência. Em Portugal o artista prepara um leilão de uma peça surpresa. O valor será doado à organização de solidariedade Social CAPITI, que se destina a ajudar jovens carenciados com problemas do desenvolvimento e comportamento.

A exposição poderá ser visitada em outubro na Galeria Art Lounge.