O '12 Garden Experiences' trata-se de um produto turístico inédito em Portugal que junta um total de 29 jardins, na sua maioria privados, e que foi desenhado como resposta à pandemia que afetou este tipo de visitas, muito dependentes do mercado externo. Agora o objetivo é desafiar os portugueses a descobrirem os segredos mais bem escondidos em território nacional.

“A ideia surge associada aos longos períodos de encerramento que estes lugares viveram com a pandemia e agora pretende-se oferecer uma experiência de proximidade, mais intimista, com mais tempo, orientada para pequenos grupos num tempo em que mais do que nunca compreendemos a necessidade de nos ligar e nos reconciliar com a natureza”, refere Teresa Andresen, Presidente da AJH, sobre esta iniciativa que pretende promover a conservação e a valorização deste tipo de património.

Jardins formais, bosques e matas, lagos e jogos de água, canteiros e flores, grutas, miradouros, árvores notáveis. Da Ribeira-Lima ao Douro, passando pelo Tâmega, Minho e Dão, de Vidago a Coimbra, há histórias e jardins para descobrir. Às visitas guiadas dos jardins sobre a sua história e as pessoas que os construíram, amaram e transmitiram juntam-se paisagens, provas de vinhos e gastronómicas, passeios de barco, turismo rural. Experiência exclusivas e distintivas, criadas para esta iniciativa.

“Os packs foram concebidos de forma diversificada, com durações diferentes, em modo flexível pois fica ao critério do visitante adicionar mais tempo ou mais lugares à sua experiência. Os packs incluem visitas guiadas pelos próprios proprietários ou seus representantes, mas se o visitante quiser explorar por si tem, também, sugestões para visitar novos lugares ou revisitá-los agora num contexto novo”, acrescenta a presidente.

Os packs podem ser adquiridos junto das agências de viagens ClubTour e TravelTailor que ficam encarregues de fazer as reservas não tendo que se preocupar onde vai comer, dormir ou visitar.

Nestes pacotes estão incluídos alguns dos jardins históricos mais emblemáticos de Portugal, como é o caso do Parque das Pe­dras Salgadas, a Mata de Vale Abraão, o Jardim Botânico do Porto, a Quinta da Aveleda, a Mata do Bussaco, a Quinta da Ínsua, a Casa de Mateus, a Casa de Juste, a Quinta dos Curvos, a Quinta das Lágrimas ou o Santar Vila Jardim.