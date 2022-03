Unir a diversão à perda de calorias e ao incentivo de rituais de beleza antes e pós-treino é uma das mais recentes apostas da Heavy Duty Beauty, marca portuguesa que, desde o ano passado, se dedica aos cuidados de pele e à recuperação muscular dos praticantes de desporto.

Habituada a lançar desafios de impacto no digital, a marca estreia-se, desta vez, no formato presencial com o anúncio da primeira data de um calendário de sessões de treino que deverão acontecer um pouco por todo o país.

​O convite para uma manhã de exercício físico e bem-estar concretiza-se no próximo sábado, dia 12 de março, na Casa da Guia (em Cascais) com uma aula de fazer suar, mas com inúmeros benefícios para o corpo, mente e espírito.

Às 10h00 estará o Pedro Cardoso, personal trainer há mais de 11 anos e um dos fundadores do One by One Fitness Studio de Cascais, para uma sessão intensa de Bum Bum Brasil (3B). Com cada vez mais adeptos em Portugal, a modalidade dedica-se exclusivamente ao trabalho de glúteos, coxas e abdominais, sendo ideal para quem procura queimar gordura localizada e tonificar o corpo.

Depois de várias séries de agachamentos, lunges e ponte de glúteos, espera-se que os amantes do fitness reservem alguma energia para os ritmos do Zumba. Desta vez, entra em cena a instrutora Mafalda Prates que, acompanhada por um DJ, irá coordenar movimentos que conseguem envolver todo o corpo através de uma combinação de exercício aeróbicos e de resistência.

Por se tratarem de atividades com elevado desgaste calórico e níveis altos de intensidade, o cuidado da pele é essencial e devem procurar-se produtos com propriedades hidratantes e anti-inflamatórias.

Para isso, a Heavy Duty Beauty reforça a experiência com a oferta a todos os participantes do creme de rosto “Lift Me Up!”, desenhado para acalmar a pele e prevenir a desidratação, atuando como antioxidante, antienvelhecimento e anti-vermelhidão.

As ofertas não se ficam por aqui e contemplam a experimentação do “Burn Baby Burn” (creme corporal pré-treino) com cinta de sudação (durante a aula), bem como o gym sack e fitness planner da HDB. Todos os participantes estarão ainda elegíveis para ganhar o FitBit Charge 5, a sortear no final da aula.